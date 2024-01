TikTok bloque le compte de Brian Keller

TikTok a suspendu le compte du plus célèbre ex-détenu suisse. La raison de cette suspension n'a pas été clairement précisée, voici ce que l'on sait.

La plateforme de médias sociaux TikTok a suspendu le compte du probablement plus célèbre ex-détenu suisse. Le compte de Brian Keller n'était plus disponible mercredi midi. On a simplement dit que le compte était suspendu.

Il est probable que la suspension soit une conséquence de son dernier TikTok, où il a menacé de mort un influenceur, se présentant comme une «promotion pour un combat de boxe».

Mardi, le ministère public de Zurich a annoncé qu'il s'emparait du cas Brian Keller. Il examine actuellement si ses menaces sur TikTok sont pénalement répréhensibles. L'enquête est en cours et la justice n'a pas souhaité faire d'autres commentaires à ce sujet.

Libre depuis deux mois

Brian est libre, depuis deux mois, et s'entraîne pour atteindre son objectif de vie: devenir champion du monde de boxe. Il publie régulièrement des vidéos de ses entraînements sur les médias sociaux.

En novembre, le tribunal de district de Dielsdorf a condamné le jeune homme de 28 ans à une peine de prison de 2,5 ans, notamment pour voies de fait. Cela faisait suite à plusieurs attaques contre le personnel pénitentiaire. Cependant, le tribunal a estimé qu'une prolongation de la détention préventive n'était pas nécessaire. Keller, qui était en prison depuis 2016, a été libéré deux jours après le jugement. (jah/jaw/sda)