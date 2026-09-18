Genève: un homme en détention pour viol par soumission chimique

Il aurait drogué et violé sa femme avant de partager les vidéos. Infiltré par une journaliste canadienne, le suspect a été arrêté à Genève.

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Un homme est en détention provisoire à Genève depuis mai 2025 dans le cadre d'une procédure ouverte pour viol et contrainte sexuelle, Il aurait drogué et violé sa femme inconsciente, pour ensuite partager ces agressions avec d'autres hommes au sein de groupes en ligne. Le Ministère public genevois a ouvert une procédure. L'individu en détention provisoire est domicilié dans le canton.



Samedi matin sur watson, découvrez une enquête glaçante au cœur des réseaux en ligne où des violeurs présumés partagent leurs méthodes et leurs vidéos. L'autrice y expliquera comment elle a procédé pour débusquer ce Romand et bien d'autres. Extrait:

Image: KEYSTONE

«Alors que je faisais des recherches sur Bryan Hayward (réd: un homme reconnu coupable de viol au Canada) sur un réseau social, j’ai remarqué un profil qui commentait ses vidéos», indique la journaliste. «Il se considérait comme un cinéaste et donnait des conseils sur la manière de mettre en scène de manière plus créative des vidéos de viols», précise-t-elle.

La journaliste a ensuite pris contact avec lui en prétendant chercher un mentor. Après être passés sur une messagerie cryptée, ils sont devenus correspondants. La journaliste évoque des messages «qui révélaient une déshumanisation extrême de la femme, en l’occurrence, de sa propre épouse. Il écrivait à quel point cela lui faisait plaisir de la transformer en 'jouet'».

Avery Haines explique qu'après avoir échangé des informations avec cet homme, elle a réussi par recoupement à trouver une vidéo de mariage sur les réseaux sociaux. Après avoir identifié la mariée comme étant la femme inconsciente qu'elle avait vue sur les vidéos, elle a transmis toutes les informations à la police genevoise. «Quelques mois plus tard, la police m’a confirmé son arrestation», indique-t-elle.

D'autres affaires

Cette nouvelle affaire fait écho à celle d'Untersiggenthal (AG). L'ex-député UDC Patrick Frei est accusé d'avoir drogué à plusieurs reprises deux femmes, dont une mineure, afin d'en abuser sexuellement. L'homme est en détention préventive depuis trois ans. C'est l'affaire Gisèle Pelicot, en France, qui avait révélé au grand jour ces viols en série par soumission chimique. Son mari a été condamné à vingt ans de réclusion en décembre 2024. (jah avec ats)