bien ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Justice

Genève: un homme en détention pour viol par soumission chimique

Genève: un homme en détention pour viol par soumission chimique

Il aurait drogué et violé sa femme avant de partager les vidéos. Infiltré par une journaliste canadienne, le suspect a été arrêté à Genève.
18.09.2026, 12:2518.09.2026, 12:25

Un homme est en détention provisoire à Genève depuis mai 2025 dans le cadre d'une procédure ouverte pour viol et contrainte sexuelle, Il aurait drogué et violé sa femme inconsciente, pour ensuite partager ces agressions avec d'autres hommes au sein de groupes en ligne. Le Ministère public genevois a ouvert une procédure. L'individu en détention provisoire est domicilié dans le canton.

Samedi matin sur watson, découvrez une enquête glaçante au cœur des réseaux en ligne où des violeurs présumés partagent leurs méthodes et leurs vidéos. L'autrice y expliquera comment elle a procédé pour débusquer ce Romand et bien d'autres. Extrait:

Police à Genève
Image: KEYSTONE

«Alors que je faisais des recherches sur Bryan Hayward (réd: un homme reconnu coupable de viol au Canada) sur un réseau social, j’ai remarqué un profil qui commentait ses vidéos», indique la journaliste. «Il se considérait comme un cinéaste et donnait des conseils sur la manière de mettre en scène de manière plus créative des vidéos de viols», précise-t-elle.

La journaliste a ensuite pris contact avec lui en prétendant chercher un mentor. Après être passés sur une messagerie cryptée, ils sont devenus correspondants. La journaliste évoque des messages «qui révélaient une déshumanisation extrême de la femme, en l’occurrence, de sa propre épouse. Il écrivait à quel point cela lui faisait plaisir de la transformer en 'jouet'».

Avery Haines explique qu'après avoir échangé des informations avec cet homme, elle a réussi par recoupement à trouver une vidéo de mariage sur les réseaux sociaux. Après avoir identifié la mariée comme étant la femme inconsciente qu'elle avait vue sur les vidéos, elle a transmis toutes les informations à la police genevoise. «Quelques mois plus tard, la police m’a confirmé son arrestation», indique-t-elle.

D'autres affaires

Cette nouvelle affaire fait écho à celle d'Untersiggenthal (AG). L'ex-député UDC Patrick Frei est accusé d'avoir drogué à plusieurs reprises deux femmes, dont une mineure, afin d'en abuser sexuellement. L'homme est en détention préventive depuis trois ans. C'est l'affaire Gisèle Pelicot, en France, qui avait révélé au grand jour ces viols en série par soumission chimique. Son mari a été condamné à vingt ans de réclusion en décembre 2024. (jah avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Cette Romande raconte son viol et l'enfer judiciaire qu'elle a subi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Il réclame la moitié de la rente de l’enfant qu’il dit ne pas avoir conçu
Un retraité réclamait la moitié des 627 francs mensuels versés pour son fils. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours.
Un retraité a contesté jusqu'au Tribunal administratif fédéral (TAF), et ce en vain, la décision d'attribuer une rente AVS complémentaire pour enfants au fils de sa femme. Il argumentait que l'enfant n'était pas son fils biologique et désirait, vu ses maigres ressources, recevoir une partie de cette rente.
L’article