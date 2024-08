La Poste avait présenté un nouveau logo en avril 2023, à l'occasion de ses 175 ans. Les deux logos présentaient une croix à gauche et un grand P à droite. Le risque de confusion étant jugé particulièrement élevé dans l'application en noir et blanc, la FSP avait alors décidé d'intenter une action en justice contre le géant jaune.

La Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et la Poste ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin au conflit qui les opposait sur leurs logos. La Poste suisse utilisera son nouveau logo principalement dans la version jaune et rouge.

Le procès pour fraude d'un encaveur valaisan s'ouvre ce lundi

Accusé d’avoir acheté des centaines de milliers de litres de vin provenant de l’étranger et de les avoir vendus sous l’appellation «AOC Valais», le vigneron Cédric Flaction est jugé ce lundi par le tribunal de Sion. Il est poursuivi pour abus de confiance, escroquerie, falsification de produits et faux dans les titres.

L'homme est accusé d'avoir mis en place un système «astucieux, opaque et frauduleux» en ayant recours à des fausses factures et des fausses écritures de cave ou comptables «afin de masquer la réelle provenance et la réelle nature du vin vendu», indique le Ministère public dans son acte d'accusation qui fait 36 pages et résume plusieurs années d'investigation. Les faits se seraient produits entre 2009 et 2016 au moins.