Les criminels exploitent une faille de La Poste pour dealer impunément

Les trafiquants de drogue utilisent des plateformes comme Telegram pour mener leurs affaires illicites. Grâce à des complices prêts à tout et à des astuces recherchées, ils parviennent à livrer leurs substances coûteuses aux clients.

Henry Habegger / ch media

En juin 2020, une femme a été interpellée par la police à Zurich. D’après l’acte d’accusation, elle effectuait des livraisons de drogue pour un «service de commande et livraison de drogue sur Telegram» à bord de son Alfa Romeo. A l’intérieur du véhicule, la police a trouvé deux petites doses de cocaïne prêtes à être distribuées, et, à son domicile, des stupéfiants d’une valeur estimée à 24 000 francs, incluant de la cocaïne, du cannabis, de l’ecstasy, des amphétamines et du LSD. Elle projetait de les distribuer dans la région zurichoise, tout en les consommant en partie.

Après 282 jours de détention, le tribunal de district l’a condamnée, en mars 2021, à une peine de 20 mois avec sursis et à une amende de 500 francs. Il a également ordonné la destruction des dizaines de sachets de plastique contenant les drogues prêtes à la vente.

La femme travaillait pour le réseau de dealers appelé «Colombe Vitamine». Ce réseau s’inscrit dans un groupe Telegram qui facilite la vente de drogues de tous types en Suisse: cannabis, amphétamines, cocaïne, voire fentanyl, accessibles à tous, comme l’ont révélé les investigations de CH Media (groupe auquel appartient watson).

Des coursiers enrôlés par des inconnus

La coursière zurichoise recevait cinq puis dix francs pour chaque «unité» livrée. Elle collectait l’argent auprès des clients, puis le transférait en bitcoins à ses commanditaires anonymes.

En janvier 2023, un autre coursier du réseau «Colombe Vitamine» a été condamné: un jeune entrepreneur romand en difficulté financière, qui livrait des stupéfiants après ses heures de travail. Recruté sur Telegram, il a gagné environ 22 000 francs en livrant des substances qu’il recevait préemballées par la poste, et pour lesquelles il était rémunéré en espèces ou en bitcoins. Ayant exprimé des remords, il a écopé de deux ans de sursis et d’une amende ferme de 180 jours-amende à 80 francs.

Pendant que les petits coursiers se font attraper, les dealers principaux demeurent eux dans l’ombre. Le commerce prospère, et la quantité de drogues écoulées en Suisse, tout comme la misère qui en découle, ne cessent de croître.

Capture d'écran du canal Telegram Image: Telegram

Au printemps et en été 2024, un canal de «Colombe Vitamine» a proposé une «offre spéciale» sur Telegram: jusqu’à trois kilos par client pour 33 000 francs. Les gros dealers offraient même un service de stockage sécurisé et de livraison échelonnée, pour des frais de port de 50 francs.

Boîtes aux lettres mortes et automates

Sur un autre canal Telegram, un intermédiaire met en garde ses clients contre les colis expédiés depuis l’étranger, qui pourraient provoquer des perquisitions en cas de contrôle douanier. Pour ceux qui persistent à commander hors du pays, il recommande l’utilisation d’une «adresse anonyme» ou d’une «boîte aux lettres morte» – un point de dépôt connu uniquement de l’expéditeur et du destinataire, une méthode prisée par les dealers.

L’intermédiaire conseille également de recourir aux automates postaux pour les livraisons. Les automates My Post 24 semblent en effet prisés, à en croire les discussions sur Telegram, tout comme les distributeurs CFF pour le retrait de cryptomonnaies.



Sur ces canaux, certains intermédiaires proposent même des «comptes My Post 24 piratés» afin que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir des colis de manière anonyme.

«Tu veux un compte My Post 24 piraté? Paie en crypto et reçois tes identifiants immédiatement» Un dealer sur la plateforme

Pour l’achat de cinq comptes à 140 francs pièce (payables en bitcoins), une réduction de 10% est accordée, avec possibilité de payer en espèces lors d’une rencontre.

La Poste n'a aucune «connaissance» de ces activités

La Poste, quant à elle, déclare n’avoir aucune «connaissance» de ces activités. Les comptes My Post 24 sont-ils piratés et utilisés pour le trafic de drogues, comme le prétendent ces trafiquants? «Nous n’avons pas connaissance de telles activités», a répondu Stefan Dauner, porte-parole de La Poste, en précisant que «les automates My Post 24 nécessitent un enregistrement via SwissID».

Pour l’heure, les criminels semblent toujours avoir une longueur d’avance. Les commanditaires et grands trafiquants restent dans l’ombre. Seuls les petits maillons de la chaîne se font attraper.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder