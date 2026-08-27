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Téléphones, médicaments et objets saisis à la prison de Gorgier

Objets interdits saisis dans une prison romande

Une vaste fouille préventive menée jeudi à l’Etablissement de Bellevue (NE) a permis de découvrir plusieurs objets et substances interdits.
27.08.2026, 16:5327.08.2026, 17:01
La vue d&#039;une cellule de la prison est photographiee lors d&#039;une visite de presse a l&#039;occasion de l&#039;inauguration de l&#039;etablissement d&#039;execution des peines de Bellevue, EEPB ...
Aucune arme n’a toutefois été retrouvée.Image: KEYSTONE

Une fouille préventive de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier (NE) a lieu jeudi de 7h30 à 11h30, à la demande du service pénitentiaire. Plusieurs téléphones portables, du matériel informatique, des outils artisanaux, des médicaments et divers objets ou substances interdits ont été découverts, mais aucune arme.

«La police neuchâteloise et du personnel de détention ont procédé à une fouille préventive d’une partie du bâtiment et de plusieurs cellules, à la recherche d’objets ou de produits interdits. L’unité canine a été mobilisée», ont indiqué jeudi et le service pénitentiaire.

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Plus d’une trentaine de membres du service pénitentiaire et de la police neuchâteloise ont été mobilisés, ainsi que trois chiens. Les contrôles préventifs de cellules font partie du fonctionnement quotidien d’un établissement de détention.

«Une opération de cette ampleur permet toutefois de contrôler simultanément des secteurs entiers, de garantir la sécurité du personnel et des personnes détenues et de veiller au respect des règles de l’établissement», peut-on lire dans le communiqué.

Les personnes concernées par la découverte d'objets et substances interdites feront l’objet de procédures disciplinaires. (dal/ats)

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