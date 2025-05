Cette poste romande teste un service inédit

La Poste de Renens teste un service en neuf langues, un projet qui pourrait redéfinir l’accueil clients en Suisse, avec des résultats encore à confirmer.

La poste de Renens (VD) propose un service à la clientèle en neuf langues depuis décembre dernier. Elle est la seule filiale romande du géant jaune à participer à la phase de test d'une offre plurilingue, également conduite dans cinq filiales alémaniques, qui aura lieu jusqu'en début d'été.

Les six offices de poste ont été choisis en raison de leur situation «dans des communes à forte proportion de langues étrangères», indique le géant jaune:

«Dans ces filiales, les clientes et les clients peuvent se faire conseiller dans d'autres langues en plus de la langue de la région linguistique concernée»

A Renens, outre le français, les langues proposées sont l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, le turc, l'algérien, le marocain et le tunisien. Un panneau d'information placé devant le bureau de poste indique les langues parlées.

Les collaboratrices et collaborateurs de la Poste sont désormais invités à faire bénéficier la clientèle de leur diversité linguistique (illustration). Keystone

En Suisse alémanique, les filiales de Dietikon (ZH), Schlieren (ZH) Glattbrugg (ZH), Glattpark (ZH) et Spreitenbach (AG), toutes cinq situées dans le pourtour zurichois participent au test.

Personnel enthousiaste

«Ce projet valorise les compétences linguistiques de nos collaboratrices et collaborateurs et son intérêt réside dans le fait que les clientes et clients bénéficient de la diversité linguistique de notre personnel», souligne Nicolas Zbinden, responsable des filiales de l'Ouest lausannois, du Gros-de-Vaud et de Moudon.

Le personnel, qui met à disposition ses compétences linguistiques sur une base volontaire, s'est montré enthousiaste. A Renens, les douze collaborateurs sur quinze parlant couramment une langue étrangère ont tous immédiatement choisi de relever le défi. Un badge placé sur leur uniforme indique les langues dans lesquelles ils peuvent répondre à la clientèle.

Et ça marche?

L'intérêt est au rendez-vous. «Cette nouvelle offre est très appréciée, en particulier pour les activités postales complexes, nécessitant un conseil étendu», explique Tiziana Lovey, coresponsable de l'équipe de Renens. Pour des activités «sensibles» comme l'ouverture d'un compte ou le transfert d'argent, certains clients se sentent rassurés de pouvoir «être parfaitement compris, en s'exprimant dans leur langue maternelle», précise-t-elle.

Selon le géant jaune, les clients des filiales alémaniques se montrent également réceptifs. La phase de test prendra fin au début de l'été. La Poste décidera alors si elle juge opportun d'étendre une telle offre à toute la Suisse. (jah/ats)