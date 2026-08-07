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Washington interdit la publication d'un rapport sur le F-35

Le Pentagone a interdit la publication d'un rapport sur le F-35, a appris la RTS. Selon un spécialiste, ce document pointait les nombreux problèmes dont souffre l'avion commandé par la Suisse.

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La nouvelle va réjouir les détracteurs du F-35. La RTS a révélé que le Pentagone a interdit la publication d'un rapport «potentiellement critique» concernant l'avion furtif. Le document a été rédigé par l’équivalent américain du Contrôle fédéral des finances. C'est la première fois qu'une telle publication n'a pas pu être diffusée, précise-t-on.

Concrètement, le rapport portait sur les principaux défis de production et de modernisation du F-35 pour l’exercice fiscal 2025. Le Département américain de la Défense s'est limité à indiquer que la diffusion de ces données «présentait des risques pour la sécurité opérationnelle».

Un expert interrogé par la RTS voit toutefois les choses différemment. Selon lui, il s’agit d’une manœuvre pour passer sous silence les problèmes dont souffre l'avion, dont la Suisse a commandé une trentaine d'exemplaires.

Le F-35 est notamment confronté à des difficultés de modernisation concernant principalement le matériel informatique embarqué. Ces modifications sont sans cesse repoussées, ajoute les spécialistes. D'après lui, cela montrerait que «le programme connaît de très graves difficultés».

L'armée suisse n'est pas inquiète

Pas de quoi alarmer les responsables des forces aériennes helvétiques pour autant. Ces derniers assurent ne pas avoir d'inquiétudes, et rappellent avoir commandé «un paquet de pièces de rechange supplémentaire». Ce qui permettrait de «pouvoir opérer l’avion même sans le support du constructeur».

Le Conseil fédéral avait proposé l'achat de 36 F-35 en juin 2021. Cette décision a donné vie à un feuilleton politico-médiatique très riche en rebondissements. Dernière polémique en date: le prix des avions commandés par la Suisse risque encore d'augmenter par rapport à ce qui avait initialement communiqué.

En mai dernier, la Confédération a annoncé que l'assemblage du premier F-35 destiné à la Suisse avait débuté aux Etats-Unis. Des pilotes helvétiques seront formé sur place l'an prochain, et les premiers avions devraient arriver dans notre pays dès la mi-2028. (asi)