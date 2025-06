«On craignait que l'ascenseur lâche»: 18 ouvriers suspendus à Lausanne

Mercredi, 18 ouvriers ont été bloqués dans un ascenseur sur le chantier de la tour Tilia à Prilly, ravivant la peur du drame de Malley Phare.

Mercredi après-midi, 18 ouvriers ont été bloqués pendant près de deux heures dans un ascenseur extérieur du chantier de la tour Tilia, en construction à Prilly, près de Lausanne, relate 24 Heures. L'incident a eu lieu au 21e étage de l'immeuble, actuellement en travaux dans le quartier de Malley.

Un ouvrier travaille au remontage de l'échafaudage de la tour Malley Phare, six mois après l'accident qui a tué trois ouvriers, survenu le mercredi 29 janvier 2024 à Prilly. Image: KEYSTONE

L'ascenseur, en panne entre le 20e et le 21e étage, a déclenché une vive panique parmi les ouvriers piégés pendant deux heures, rappelant le drame survenu à Malley Phare en 2024. L’incident avait été causé par une chute d’une partie de l’échafaudage du chantier voisin et fait trois morts.

L’un des ouvriers, qui se trouvait dans l'ascenseur au moment de la panne a confié à nos confrères:

«Forcément, on a tous encore en tête le drame de la tour Malley Phare, il y a une année. Elle est juste en face de nous! On se disait que notre ascenseur pouvait lâcher à tout moment»

L'équipe d'intervention a d'abord envisagé de faire descendre manuellement l'ascenseur, mais cette option a été abandonnée en raison des risques. Les travailleurs ont finalement été évacués par un échafaudage avant de redescendre à pied par les escaliers.

La direction du projet de la tour Tilia a précisé que la panne de l'ascenseur n'était pas liée à un surpoids, mais à un incident technique mineur. Ils ont expliqué a nos confrères que l'ascenseur s'est automatiquement mis en position de sécurité entre les niveaux 20 et 21. Ce mécanisme a activé les freins pour protéger les ouvriers à bord. Les équipes ont suivi le protocole d'urgence, maintenant la cabine fermée pour éviter les chutes. Après une inspection et des tests, l'ascenseur a été réparé et remis en service sans incident majeur. (jah)