Voici les 22 personnes candidates à la Municipalité de Lausanne

Un nouveau bulletin de vote peut fragiliser la gauche à Lausanne

Vingt-deux candidats se disputent les sept sièges de la Municipalité de Lausanne, où l’alliance de gauche part largement favorite lors du scrutin communal du 8 mars.
12.01.2026, 16:2212.01.2026, 16:22

Vingt-deux candidats briguent un siège à la municipalité de Lausanne lors du premier tour des élections communales le 8 mars prochain. L'alliance rose-verte devrait conserver sa large majorité. A droite, le PLR espère décrocher au moins un second siège. Deux élus ne se représentent pas, la socialiste Florence Germond et le popiste David Payot (POP).

On fait le point 👇
Quelle est la situation?PS et Verts comptent garder la contrôleA droite, le PLR espère une remontadaEt les autres partis?Un bulletin spécial

Quelle est la situation?

Depuis 2006, la gauche règne sur l'exécutif lausannois avec six élus sur sept sièges: trois socialistes, deux Vert-e-s et un représentant du POP. Après une tentative des Verts de partir seuls au premier tour il y a cinq ans, la traditionnelle et éprouvée alliance rose-rouge-verte a été reconduite cette année sous le nom d'«une alliance pour Lausanne».

La course se jouera vraisemblablement entre PS, Verts et PLR.​

PS et Verts comptent garder la contrôle

  • Les socialistes présentent trois candidats: les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod – qui brigue également la syndicature – ainsi que le nouveau venu Julien Eggenberger pour remplacer Florence Germond.
  • Les Vert-e-s misent sur leurs élus Natacha Litzistorf et Xavier Company.
  • Le Parti ouvrier et populaire (POP) présente un nouveau candidat, Xavier Roth, pour succéder à David Payot.
A Lausanne, la droite espère profiter d’un changement de mode de vote pour fragiliser l’équilibre de l’exécutif, dominé par la gauche depuis près de vingt ans.
Le 8 mars, 22 candidats se présentent pour les sept sièges de la Municipalité de Lausanne.Image: Shutterstock

A droite, le PLR espère une remontada

Cette année, la droite va à nouveau viser un rééquilibrage. Elle convoite tout particulièrement le siège du POP. Le PLR sortant Pierre-Antoine Hildbrand devrait aisément conserver son siège. Le parti espère conquérir un second siège, voire un troisième siège avec deux femmes, les conseillères communales Marlène Bérard et Mathilde Maillard.

Et les autres partis?

Les autres candidats à la Municipalité ne devraient faire que de la figuration. Leur objectif est surtout de tirer leur liste au Conseil communal.

  • L'UDC présente trois candidats: Valentin Christe, Fabrice Moscheni et Patrizia Mori.
  • Les Vert'libéraux et le Centre s'allient en lançant respectivement Virginie Cavalli et Serge de Ribaupierre.
  • Ensemble à Gauche propose cinq candidats: Franziska Meinherz, Johann Dupuis, Léonie Kovaliv, Julien Nagel et Guillaume Matthey.
  • Trois candidats «indépendants» se présentent: Yasmine Alamo (liste "Modernokratie – Droit de veto populaire), Radu Ionescu-Vraca (Bon sens et Pragmatisme) et Bruno Dupont (Stop drogue et narcotrafic) qui retente sa chance à droite de l'échiquier.

Un bulletin spécial

A noter que le bulletin unique sera utilisé pour la première fois au niveau communal pour les scrutins majoritaires, remplaçant le traditionnel livret de bulletin. Les électeurs cocheront simplement les cases à côté des noms soutenus.

Ce changement pourrait influencer le résultat du scrutin, en fragilisant le siège popiste. Son maintien reposait en effet largement sur la dynamique des listes de l'alliance de gauche. (jah)

