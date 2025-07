La rue de Bourg a été fermée ce lundi 28 juillet dans l'après-midi. Image: watson

Une rue de Lausanne a été fermée à cause d'un incendie

La rue de Bourg n'était plus accessible une partie de l'après-midi. Police et ambulance étaient sur place en raison d'un incendie dans un restaurant.

La rue de Bourg à Lausanne a été bouclée cet après-midi en raison d'un incendie. Selon les informations récoltées sur place, la friteuse d'un petit restaurant a pris feu. Un bureau d'architecte a notamment été incommodé.

Une habitante du quartier explique que «la rue est bloquée depuis plus d'une heure», soit depuis 14 heures environ. Un élément a toutefois surpris un passant: «Les clients ont pu rester dans les magasins, ils n'ont pas été obligés d'évacuer», déclare-t-il. En revanche, celles et ceux qui vivent non loin du lieu de l'incendie ne pouvaient plus accéder à leurs appartements le temps de l'intervention.

«Si l'incendie avait été toxique, tout le quartier aurait été évacué», souligne l'un des habitants qui a pu discuter avec la police. Aux alentours de 15h30, les pompiers et la police étaient en train d'évacuer la rue. Elle est désormais à nouveau ouverte. (ag/svp)