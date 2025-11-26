D’où vient la fausse neige de cette piste de luge à Lausanne?

Quand les températures se situent au-dessus de zéro, sous la pluie, voir une rampe de neige en ville a quelque chose de contre-intuitif. watson

D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?

Interpellé par un pendulaire romand qui se demande d’où provient la neige utilisée sur la rampe de luge installée sur la rue du Lion d’Or, à l'occasion du marché de Noël de Lausanne, watson s’est penché sur la question.

A première vue, l’attraction installée à Bô Noël, le marché lausannois, a de quoi susciter quelques soupçons: en pleine ville, alors que l’hiver n’est pas encore là, une piste blanche bien nette promet des descentes en luge aux amateurs de glisse. De quoi faire lever un sourcil chez celles et ceux qui s’inquiètent de l’empreinte écologique des festivités.

Un pendulaire a interpellé la rédaction sur ce qu’il interprète comme «une aberration écologique déguisée en magie de Noël». Mais d’où sort cette neige, exactement? A-t-elle été importée depuis les montagnes, comme le croit notre lecteur?

De l’or blanc… vert

Car il faut bien l’admettre: quand les températures se situent largement au-dessus de zéro, avec option pluies abondantes, voir une rampe de neige dressée sur la rue du Lion d’Or a quelque chose de contre-intuitif. A une époque du ski sous perfusion, des saisons de glisse de plus en plus compliquées et des canons à neige omniprésents, l’imaginaire collectif associe la neige urbaine à une industrie énergivore.

Sauf que… Non. La neige utilisée pour cette piste de luge n’est pas «fabriquée» pour l’occasion, ni convoyée depuis une station alpine. La réalité est, en fait, beaucoup plus simple et locale.

Sur place, certes, aucune indication. Mais après une brève visite du site internet de la manifestation, on apprend que la neige utilisée provient des résidus de la patinoire de Malley. Autrement dit, de la glace déjà existante, récupérée puis transportée jusqu’au centre-ville pour être réutilisée. Pas de production spécifique, pas de récolte à des dizaines de kilomètres, pas de canons à neige. Du recyclage, tout simplement.

Des informations qui prêtent à confusion

Un choix qui ne rend pas l’attraction «verte» par magie: on ne crée pas de la neige pour amuser les Lausannois; on donne une seconde vie à une matière déjà existante.

Sauf que sur place, non seulement rien n’indique que cette fausse neige provient de la patinoire de Malley, mais on trouve une quantité de drapeaux, bâches et oriflammes à la gloire de... Leysin. Une information qui a contribué à mettre le doute à notre lecteur. La station de ski vaudoise, connue également pour son parc de luge, est manifestement «seulement» le sponsor de cette piste urbaine enneigée.

La ville se revendique verte. Elle soutient par exemple l’achat de vélos électriques en donnant un coup de pouce financier à ses habitants et a obtenu le label «Villeverte Suisse» en 2021, label qui porte «une attention toute particulière aux thèmes transversaux, que sont la biodiversité, l’adaptation au climat et la durabilité».

Alors peut-être qu’une meilleure communication sur l’origine de cette neige aurait permis à notre lecteur, qui n’est sûrement pas le seul à avoir eu des doutes devant les drapeaux «Leysin», de ne pas s'agacer devant l'origine de cette neige en pleine ville.