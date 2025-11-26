Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop

Il est présenté comme un produit de luxe, mais son prix est bas: le saumon. Les distributeurs suisses se sont fait une spécialité pour casser les prix avec des actions qui semblent constantes.

Les actions, certains les cherchent et les attendent à la Migros ou à la Coop, tandis que d'autres succombent à la vue d'une étiquette orange pour un produit qu'ils ne voulaient pas. Et ici semble entrer en jeu une stratégie éprouvée que les distributeurs appliquent au saumon, frais comme fumé.

C'est ce que prouve une enquête de Bon à savoir. Durant plus d'un mois, le magazine de consommateurs a religieusement «arpenté les rayonnages de grosses succursales Migros, Coop, Manor, Lidl, Aldi et Denner dans les villes de Lausanne et Fribourg.»

Selon Bon à Savoir, les grandes enseignes suisses multiplient les promotions sur le saumon tout au long de l’année. Dans les Migros, Coop, Manor, Lidl, Aldi ou Denner visités à Lausanne et Fribourg, le magazine a constaté que jusqu’à 90% des filets et une large part des produits fumés (près de deux tiers) étaient vendus en action, souvent entre –20 % et –50%. Des rabais qui dépassent largement les seules offres «antigaspillage», à savoir le saumon vendu avec une date de péremption très proche.

Des lots de saumon achetés pour être bradés

Coop, Migros et Denner reconnaissent commander des lots destinés uniquement aux actions, parfois même en version bio. Les distributeurs affirment vouloir proposer un produit populaire à prix accessible, et non encourager la surconsommation. Lidl et Aldi appliquent davantage de «réductions durables», moins élevées, mais parfois difficiles à comprendre pour le consommateur.

L’enquête rappelle que le saumon d’élevage norvégien coûte cinq à dix francs le kilo à la source. Après transformation, souvent en Pologne, en Allemagne ou au Danemark, le saumon fumé importé en Suisse revient de 19 à 21 francs le kilo en moyenne. Mais son prix peut ensuite doubler ou tripler en magasin.

Ces marges élevées expliqueraient la facilité avec laquelle les enseignes peuvent accorder des rabais massifs. Bon à savoir estime qu’elles peuvent atteindre 50% à 70%, bien davantage qu’en France ou en Allemagne. Les distributeurs interrogés refusent toutefois de communiquer leurs marges, Bon à savoir écrit:

«Les détaillants suisses ne donnent pas de chiffres. Selon Coop, la marge brute ne veut rien dire sans connaître tous les coûts impliqués. Migros rappelle que le saumon fumé nécessite une logistique et une manutention réfrigérée, soit des processus coûteux.»

