Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus

Face à un radar qui sanctionne un véhicule sur 75, une localité neuchâteloise voit monter la grogne et les élus réclament des ajustements.

Un radar fixe, installé devant le collège de Fontainemelon, dans le Val-de-Ruz (NE), enchaîne les flashes depuis le passage de la zone de 50 à 30 km/h en mars dernier. Selon Arcinfo, il a généré plus de 15 000 amendes entre mars et fin octobre, un volume nettement supérieur aux autres appareils similaires du canton.

Le groupe vert–vert’libéral s’en est ému devant le Conseil général le 10 novembre, rapporte le média neuchâtelois. L'auteur de l'interpellation, Cédric Charrière, souligne que les zones 30 sont généralement «aménagées» pour pousser les automobilistes à ralentir naturellement. Or, ici, les conducteurs roulent «sur ce qui ressemble désormais à une autoroute» après les travaux achevés fin 2024, ne disposant que des panneaux pour repère.

L'installation la plus active du canton de Neuchâtel

La police neuchâteloise, citée par nos confrères, confirme que ce radar est proportionnellement le plus actif du canton: 1 véhicule sur 75 y est en infraction, contre une moyenne de 1 sur 300 sur l’ensemble des installations fixes ou semi-stationnaires en 2023. Elle note toutefois:

«Les amendes d’ordre sont progressivement en baisse depuis l’installation du radar en mars»

La municipalité est impuissante dans ce dossier qui dépend du canton. L’élu communal Jean-Claude Brechbühler indique, toujours dans ArcInfo, avoir interpellé la conseillère d’Etat en charge face au mécontentement d’une partie de la population. L’idée d’un radar pédagogique, d’abord jugée illégale, n’est pas totalement exclue selon la police. Mais elle pourrait être «contreproductive» si les indications différaient du radar fixe.

Pour l’heure, le discret boîtier installé devant l’école continue de crépiter — suffisamment pour secouer le débat politique local. (jah)

