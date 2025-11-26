Les acteurs de la branche sont responsables de s'assurer que les clients ont l'âge légal pour acheter de l'alcool (image d'illustration). Image: Shutterstock

Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool

Une campagne d'achats-tests a révélé des failles dans le contrôle d'âge lors de la vente d'alcool dans les commerces vaudois et les manifestations. Des jeunes ont pu se procurer des boissons alcooliques dans 47% des cas.

Plus de «Suisse»

Des achats-tests d'alcool ont été réalisés dans le canton de Vaud par des jeunes de 14 à 17 ans. Environ 400 points de vente et cinq grandes manifestations ont été testés, selon la technique du client mystère. Dans près de la moitié des cas, les mineurs ont pu se procurer de l'alcool, alors que la loi l'interdit, a indiqué mercredi l'Etat de Vaud.

Sur les 4000 établissements publics (restaurants, bars, etc) ou les commerces disposant d'une autorisation de vendre de boissons alcooliques dans le canton, 399 points de vente sélectionnés par échantillonnage aléatoire ont été visités. Résultats: 186 achats-tests se sont conclus par une infraction. Vingt-cinq achats-tests ont été réalisés dans cinq grandes manifestations, dans lesquelles douze achats-tests ont abouti à de la vente d'alcool.

Les jeunes formés et encadrés par la Police cantonale du commerce (PCC), Unisanté et la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) ont ainsi pu se procurer des boissons alcooliques dans 47% des cas. Les deux départements en charge des achats-tests (économie et santé) soulignent que «ce taux de vente est trop important puisqu'un achat-test sur deux a abouti sur une vente d'alcool».

Nouvelle vérification à venir

Pour rappel, la vente d'alcool fermenté est autorisée à partir de 16 ans et celle d'alcool distillé à partir de 18 ans. Les acteurs de la branche sont responsables de s'assurer que les clients ont l'âge légal pour acheter de l'alcool. En cas de doute, le personnel de vente est tenu de demander une pièce d’identité, rappelle le Canton dans son communiqué.

Les manifestations ainsi que les points de vente testés ont reçu un courrier dans les 30 jours suivant les visites, les informant du résultat de l'achat-tests, avec une mise en garde en cas d'infraction. Les points de vente qui ont commis une infraction lors de ce contrôle feront l'objet d'une nouvelle vérification. En cas de récidive, ils s'exposeront à une sanction, est-il relevé.

Bons résultats des supermarchés

Les résultats, analysés par Addiction Suisse, indiquent une différence entre les types de commerces. Les supermarchés affichent de meilleurs résultats que tous les autres types de points de vente testés (cafés, restaurants, hôtels, bars, lieux de divertissements, commerces de proximité, caveaux, magasins spécialisés).

Alors que les ventes avoisinent 50% dans les établissements publics, seuls 10% de ventes ont été constatés dans les supermarchés de grande distribution. Ces résultats pourraient découler des efforts déployés en interne pour assurer le respect de la loi, selon le Canton.

S'agissant des établissements publics, un renforcement de la concertation entre les entités en charge de la réalisation des achats-tests et les associations représentant le terrain est à l'étude. La mise en place d'outils de formation destinés aux collaborateurs des points de vente concernés est aussi envisagée.

Une différence significative

Dans 52% des points de vente visités, l'avis de protection de la jeunesse était peu ou pas visible, alors que la loi prévoit l'affichage bien en évidence du cadre légal rappelant les règles relatives à la vente d'alcool aux mineurs. Les résultats indiquent une différence significative entre les commerces où cet affichage est bien en évidence et l'absence de vente aux mineurs.

La campagne vaudoise d'achats-tests, tant pour le tabac que pour l'alcool, se poursuit jusqu'en 2026, est-il encore souligné. (jzs/ats)