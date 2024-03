Le conflit israélo-palestinien empoisonne la grève féministe vaudoise

«Bien sûr que les violences faites aux femmes israéliennes le 7 octobre sont atroces, mais on ne peut pas comparer ce qui s’est passé le 7 octobre en Israël avec le génocide actuellement perpétré à Gaza. Nous parler maintenant du 7 octobre, c’est un peu comme nous objecter les violences subies par des hommes au sein de couples, lorsque nous dénonçons celles faites aux femmes, qui sont incomparablement plus nombreuses et plus graves. Je rappelle que le 7 octobre est précédé par 75 ans de colonisation israélienne.»

Tamara Knezevic