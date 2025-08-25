beau temps24°
Ce scandale sur WhatsApp oblige Lausanne à réformer sa police

Lausanne secoue sa police après la découverte de messages discriminatoires sur WhatsApp: des agents suspendus et une réforme en profondeur promise par la Municipalité.
25.08.2025, 15:1825.08.2025, 15:18
Olivier Botteron, Commandant de la police Municipale de Lausanne reagit lors d&#039;une conference de presse sur la prise de connaissance de la Municipalite de l?existence de messages transmis par le ...
Olivier Botteron, commandant de la police Municipale de Lausanne.Keystone

Des messages racistes, sexistes, antisémites ou discriminatoires ont circulé entre policiers lausannois sur des groupes WhatsApp. La Municipalité, profondément choquée, prend des mesures avec notamment une première série de suspensions.

Ces deux groupes WhatsApp privés comprenaient 6 et 48 membres. Tout n'a pas encore été analysé, mais la Ville de Lausanne a déjà suspendu quatre personnes. D'autres vont suivre ces prochains jours, a indiqué lundi Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la police.

Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal de Lausanne s&#039;exprime lors d&#039;une conference de presse sur la prise de connaissance de la Municipalite de l?existence de messages transmis par l ...
Pierre-Antoine Hildbrand.Keystone

Outre ces suspensions, qui pourraient aboutir ensuite à des licenciements, des enquêtes pénales sont en cours.

Changer les choses

La Municipalité veut aussi mener une «réforme en profondeur». Pour le syndic Grégoire Junod, «il y a un problème de discrimination systémique» à régler. André Duvillard, ancien commandant de la police neuchâteloise, a été engagé pour épauler les autorités lausannoises.

Cette affaire «entame gravement l'image de la police lausannoise. C'est une tache sur l'uniforme qu'il faut nettoyer», selon Hildbrand. (jah/ats)

