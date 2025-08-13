beau temps25°
Lausanne: le métro m2 victime d'une panne

Une personne regarde un panneau d&#039;information de la ligne du metro M2 a l&#039;arret suite a un incident technique le mercredi 12 avril 2023 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Le métro m2 est victime d'une panne technique (image d'archives).Image: KEYSTONE

Le m2 lausannois victime d'une panne ce matin

La circulation du métro, qui traverse la capitale vaudoise, a été interrompue ce mercredi matin. Mais la situation est depuis revenue à la normale.
13.08.2025, 09:3313.08.2025, 10:09
Plus de «Suisse»

À Lausanne, la circulation du m2 était interrompue ce mercredi matin aux alentours de 9 heures entre Bessières et Croisettes. Une annonce indiquant que «toutes les rames devaient rester à quai» a été faite dans le métro.

Contactés, les TL confirment qu'un incident technique est survenu sur l'une des rames.

Une avancée «unique au monde» dans le métro lausannois

«Je suis resté 10 minutes dans la rame avant de finalement partir à pied», nous raconte un usager.

«Malgré la chaleur, des personnes attendaient à bord en espérant un départ»

La mise en place d'un service de bus de remplacement était prévue mais le dispositif a finalement été levé. Peu avant 10h, les TL indiquaient en effet que l'incident était en «cours de rétablissement» et que la situation allait revenir à la normale. (jzs)

