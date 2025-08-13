Le m2 lausannois victime d'une panne ce matin

À Lausanne, la circulation du m2 était interrompue ce mercredi matin aux alentours de 9 heures entre Bessières et Croisettes. Une annonce indiquant que «toutes les rames devaient rester à quai» a été faite dans le métro.
Contactés, les TL confirment qu'un incident technique est survenu sur l'une des rames.
«Je suis resté 10 minutes dans la rame avant de finalement partir à pied», nous raconte un usager.
«Malgré la chaleur, des personnes attendaient à bord en espérant un départ»
La mise en place d'un service de bus de remplacement était prévue mais le dispositif a finalement été levé. Peu avant 10h, les TL indiquaient en effet que l'incident était en «cours de rétablissement» et que la situation allait revenir à la normale. (jzs)
