Des policiers lourdement armés sont intervenus à Lausanne

Un badge (ecusson) &quot;Police Lausanne&quot; est photographie, lors de l&#039;inauguration des infrastructures de gestion de crise de l&#039;Etat de Vaud, ce lundi 3 mars 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/ ...
La police lausannoise mentionne une «personne en détresse» (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale vaudoise ce lundi en fin de matinée. 20 minutes fait état d'«une personne en détresse».
22.12.2025, 13:1222.12.2025, 14:07

Une intervention de police a eu lieu ce lundi peu avant midi au chemin de Mornex, à Lausanne, rapporte 20 minutes. Les riverains ont été appelés à rester à l'intérieur et le secteur a été bouclé.

Auprès du média romand, un témoin a mentionné des policiers armés se cachant «derrière les voitures» et d'autres «équipés en militaires». Il a relevé que le bâtiment impliqué abrite notamment le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

Les faits se déroulent dans ce bâtiment du chemin de Mornex à Lausanne
Les faits se déroulent dans ce bâtiment du chemin de MornexImage: Google street view

Contactée par 20 minutes, la police lausannoise a fait état d'une «personne en détresse», écartant tout danger pour la population.

Le dispositif a depuis été levé, indique un porte-parole de la police joint par watson, sans communiquer davantage de détails dans l'immédiat. (jzs)

