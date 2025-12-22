Des policiers lourdement armés sont intervenus à Lausanne
Un important dispositif policier a été déployé dans la capitale vaudoise ce lundi en fin de matinée. 20 minutes fait état d'«une personne en détresse».
Une intervention de police a eu lieu ce lundi peu avant midi au chemin de Mornex, à Lausanne, rapporte 20 minutes. Les riverains ont été appelés à rester à l'intérieur et le secteur a été bouclé.
Auprès du média romand, un témoin a mentionné des policiers armés se cachant «derrière les voitures» et d'autres «équipés en militaires». Il a relevé que le bâtiment impliqué abrite notamment le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Contactée par 20 minutes, la police lausannoise a fait état d'une «personne en détresse», écartant tout danger pour la population.
Le dispositif a depuis été levé, indique un porte-parole de la police joint par watson, sans communiquer davantage de détails dans l'immédiat. (jzs)
L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig