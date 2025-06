Un piéton perd la vie à Lausanne

«Alors qu'il effectuait une manoeuvre en marche arrière dans une contre-allée, un fourgon de livraison a heurté un piéton. Ce dernier a chuté au sol et sa tête a heurté la chaussée», indique jeudi la police lausannoise dans un communiqué. Les services de secours ont pris en charge la victime, qui est décédée dans la nuit de mardi à mercredi au CHUV. Une enquête a été ouverte. (ats)

