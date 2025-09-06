assez dégagé16°
Lausanne: Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens

Entre 1500 et 2000 personnes ont manifest
Régulièrement, des Suisses manifestent contre la politique israélienne à Gaza (photo d'illustration).Keystone

Le conducteur aurait «paniqué» et accéléré sur la foule, réunie pour une minute de silence. Seul un blessé léger est à déplorer. A Vevey, une manifestation s'est tenue dans le calme.
06.09.2025, 20:2406.09.2025, 20:25
Entre 1500 et 2000 personnes ont manifesté samedi à Lausanne. Elles se sont insurgées contre la «complicité de la Suisse avec le génocide, la famine, la colonisation et l'apartheid» dans la bande Gaza et les Territoires palestiniens occupés. Il y a eu un blessé léger.

Tout se passait dans le calme

Le rassemblement a débuté autour de 17h00 sur la place de la Riponne. Il s'est poursuivi jusqu'à Montbenon, en début de soirée. Au passage à Chauderon, «un automobiliste a légèrement blessé un manifestant en le heurtant avec son véhicule», a indiqué la police municipale de Lausanne à Keystone-ATS. Elle explique:

«La personne semble avoir paniqué, aucune ambulance n'a dû intervenir»
La police de Lausanne
Israël appelle à l’évacuation de Gaza-ville avant un assaut terrestre majeur

Comme le rapporte 24 heures, les manifestants en ont toutefois été quittes pour une belle frayeur, alors qu'ils observaient une minute de silence. Le quotidien rapporte:

«Nous étions tous assis calmement quand soudain près du Pont Chauderon, quand une BMW est arrivée en trombe et a encore accéléré quand elle est arrivée près de la foule. Il y a eu un moment de panique, les gens sont partis en courant. Tout le monde était choqué, il aurait pu y avoir des morts.»

Selon la police lausannoise, interrogée par Keystone-ATS, la mobilisation a réuni entre 1500 et 2000 militants et sympathisants pro-palestiniens. Cette manifestation «non autorisée», selon la police municipale lausannoise, s'est déroulée de manière pacifique, encadrée par les forces de l'ordre.

Ce Romand explique pourquoi il risque sa vie en mer pour Gaza

Le rendez-vous a été organisé par plusieurs collectifs pro-palestiniens, dont Association Palestine, Collectif Sud Global, le Mouvement BDS ou encore Camp'Unil'Pal.

Pas d'incident à Vevey

Un autre rassemblement a eu lieu vendredi soir à Vevey. Il a réuni, selon la Police cantonale, 400 manifestants protestant contre la participation d’une équipe jeunesse du Maccabi Tel-Aviv à la Coupe Zana, un tournoi de basket organisé ce week-end sur la Riviera.

Vevey redoute l’arrivée d'un club junior israélien

Le cortège a défilé pacifiquement de la place du Marché jusqu’aux Galeries du Rivage, l’épicentre de la manifestation. La tenue des matches n’a pas été entravée. (joe/ats)

L’article