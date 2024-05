Vaud: enquête ouverte contre Alain Soral pour antisémitisme

D’«avoir publié, entre, à tout le moins, le 6 février 2019 et le 13 janvier 2024, à Lausanne, depuis son domicile, ou à tout autre endroit en Suisse, sur le site Internet de l’association dont il est le président (Egalité & Réconciliation), via ses différents comptes X (ex-Twitter) ainsi que via sa chaîne Telegram, plusieurs vidéos, images et commentaires dont le contenu pourrait inciter à la haine et la discrimination des personnes de confession juive, propager une idéologie visant à les dénigrer systématiquement, les abaisser ou discriminer de manière à porter atteinte à leur dignité humaine ainsi que minimiser grossièrement le génocide perpétré par les nazis à l’encontre des personnes de confession juive lors de la Deuxième Guerre mondiale.»

Extraits du mandat de perquisition