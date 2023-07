Des émeutes à Lausanne ce soir? La police est prête à réagir

Avertie d'une possible redite des émeutes de samedi ce mardi soir à Lausanne, la police se tient prête. Le municipal Pierre-Antoine Hilbrand dément qu'une des filles interpellées le week-end dernier ait été frappée par les forces de l'ordre.

A 20h30, ce mardi soir, au centre de Lausanne. Les casseurs et pilleurs de samedi se sont donné rendez-vous pour revenir en découdre avec la police. Un anonyme l’a annoncé sur les réseaux sociaux, comme 24 Heures en a fait état lundi sur son site. Les intéressés sont priés de venir habillés en noir (avec gants et cagoules) et armés de mortiers d’artifice. Point de rassemblement: place Bel-Air, à côté du Flon, le quartier «hype» du chef-lieu vaudois, avec ses commerces et restaus tendances.

Un West Side Story à la sauce lausannoiss

On dirait un défi. Les jeunes (à moins qu’il n’y ait qu’un jeune ici) qui promettent une revanche, appelant «Genève, Yverdon, Neuchâtel, Berne, Zurich» à la rescousse, ont-ils vu le remake de West Side Story réalisé par Steven Spielberg? On retrouve un peu de l’atmosphère électrique de la comédie musicale, où s’opposent deux bandes new-yorkaises, les Jets et les Sharks, sur fond de guerre de territoire et d’honneur en jeu. En effet, l’auteur du message menaçant entend faire «regretter à la police», d’avoir «tapé une fille à Lausanne», sans qu’on sache si ce fait allégué a un rapport avec les événements de samedi soir.

En France, la police a sorti les gros moyens lors des émeutes suite à la mort de Nahel. Est-ce que ce sera la même chose à Lausanne ce mardi soir? Image: EPA

Quoi qu’il en soit, «c’est faux», affirme Pierre-Antoine Hildbrand, chef de la sécurité à la municipalité lausannoise.

«Aucune fille interpellée n’a été frappée par la police» Pierre-Antoine Hildbrand

Qui sont les fauteurs de troubles du week-end dernier, certains s'étant équipés d’armes par destination, pavé ou cocktail molotov? Sept personnes ont été interpellées. Comme le prévoient des directives intercantonales, la police lausannoise a renseigné sur la nationalité, l’âge et le sexe des suspects: trois filles de nationalité portugaise, somalienne et bosniaque, âgées de 15 et 16 ans; trois garçons de nationalité suisse, géorgien et serbe, âgés de 15 et 17 ans; seul majeur: un Suisse de 24 ans.

Pourquoi communiquer la nationalité des auteurs d’exactions présumés, sachant que cela peut prêter à récupération politique, plutôt par la droite identitaire lorsqu’il s’agit d’étrangers? Réponse d'un officiel lausannois:

«Taire ou révéler la nationalité des personnes interpellées est motif à récupération dans un cas comme dans l’autre»

On aurait aimé connaître le profil socio-économique des individus arrêtés samedi, lesquels ont agi en écho aux émeutes françaises: leur situation familiale, leur lieu d’habitation, leur parcours scolaire. Ces informations, elles, demeurent confidentielles jusqu’à la tenue d’éventuels procès, apprend-on.

Les jeunes risquent la détention

La police, en tout cas, se tient prête pour ce soir. Nous avons tenté sans succès de joindre le service cantonal de la jeunesse. L’ensemble des personnels en contact avec les jeunes du canton, travailleurs sociaux et policiers, se sont probablement employés à prévenir une redite de samedi, dans le contexte compliqué des vacances scolaires. Les jeunes savent qu’ils encourent des peines de prison et des amendes.