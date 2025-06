Le salaire médian suisse est de 81 500 francs, mais il cache une inégalité

Il gagne 600 000 francs par an et la Suva lui paie ses primes maladie

L’UDC veut le retour d'une pratique abolie à l’armée depuis 18 ans

Au vu de l'augmentation des conflits dans le monde, des élus UDC relancent l'idée de distribuer à nouveau la «munition de poche» aux soldats. Cela avait pris fin en 2007 à la suite d'un féminicide.

Si un ennemi venait à attaquer, les soldats suisses pourraient se défendre et, si nécessaire, se frayer un chemin jusqu’au lieu de la mobilisation. C’est en tous cas dans cette optique que l’armée suisse distribuait autrefois à ses membres un paquet de munitions. Pour le Fass 90, on comptait par exemple sur 50 cartouches, dans une boîte scellée blanche aux rayures grises et noires.