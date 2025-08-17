Incendie dans une entreprise de récupération au Mont-sur-Lausanne

Un important feu s’est déclaré dimanche dans une entreprise de déchets au Mont-sur-Lausanne (VD), provoquant un fort dégagement de fumée. Les autorités recommandent aux habitants de fermer les fenêtres et d’éviter le secteur.
17.08.2025, 14:1717.08.2025, 14:17
Une entreprise de récupération de déchets en feu au Mont-sur-Lausanne.Keystone
Un incendie s'est déclaré dimanche dans une entreprise de récupération de déchets au Mont-sur-Lausanne (VD). Le sinistre provoque un fort dégagement de fumée.
Les habitants de la région doivent fermer les fenêtres et arrêter la ventilation ou la climatisation, prévient Alertswiss. Le trafic est par ailleurs perturbé et il est recommandé d'éviter la région touchée. Aucune autre information précise n'était encore disponible dimanche en début d'après-midi sur cet incendie.
Vendredi en fin de journée à Lucens (VD), un autre important incendie avait touché un entrepôt abritant des déchets et des machines de recyclage. (dal/ats)
