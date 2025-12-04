ciel couvert
Un lynx capturé illégalement à Fribourg a été relâché

La capture d’animaux sauvages est interdite sans autorisation (illustration).Keystone

Un jeune lynx capturé illégalement dans le canton de Fribourg a été transféré à Chavornay (VD). Alertées, les autorités ont récupéré l'animal et l'ont relâché dans son habitat naturel.
04.12.2025, 17:5904.12.2025, 17:59

Un lynx capturé illégalement dans le canton de Fribourg a été récupéré puis relâché par le Service des forêts et de la nature (SFN). L'animal avait été auparavant transféré sans autorisation dans le canton de Vaud.

La capture d’animaux sauvages est interdite sans autorisation et constitue «potentiellement» un risque, tant pour les personnes que pour les animaux concernés, a rappelé jeudi le SFN. Un tel acte «interfère avec une gestion de la faune reposant sur une approche scientifique et durable visant la pérennité des espèces».

Un lynx tué par un tir en Suisse romande

Les faits remontent à lundi, précise le communiqué. Le SFN a été alors informé par ses homologues vaudois qu’un jeune lynx, capturé illégalement sur le territoire fribourgeois, avait été transféré sans aucune autorisation au centre Erminea, un centre sis à Chavornay non reconnu pour la détention de lynx.

Dénonciation

Sur ordre du SFN, l’animal a été rapidement récupéré, puis relâché dans son milieu naturel. Conformément aux dispositions légales en vigueur, «il est strictement interdit de capturer un animal sauvage ou de le transporter sans autorisation préalable du SFN», relève ce dernier.

Toute infraction à ces dispositions est en effet susceptible d’entraîner une dénonciation au Ministère public. Le SFN souligne encore que, afin de pouvoir raisonner en termes de durabilité, il est «indispensable d’analyser un ensemble de données fiables sur les populations animales».

«Ces informations doivent impérativement reposer sur des suivis structurés et des connaissances scientifiques, et non sur des impressions ou des croyances», poursuit le service. C’est dans ce cadre que le SFN réalise plusieurs suivis de la population de lynx à l’aide de monitorings extensifs et intensifs.

Fribourg est d’ailleurs «le seul canton de Suisse à mener un tel effort de manière aussi exhaustive», relève encore le communiqué du SFN. (ats)

