Métro M3: Lausanne enclenche la vitesse supérieure

La concession du métro lausannois M3 est mise à l’enquête du 10 mars au 8 avril. Le financement du M2/M3 sera demandé cette année, le permis en 2026.

Conçu initialement pour 25 millions de voyageurs annuels, le m2 en a transporté 36 millions en 2024. Image: M. Schobinger

La demande de concession pour le métro lausannois m3 est mise à l'enquête pour trois mois, du 10 mars au 8 avril, a indiqué vendredi le Canton de Vaud. Le Conseil d'Etat a aussi annoncé les prochaines étapes: la demande de financement pour le m2 et le m3 sera présentée cette année et celle du permis de construire pour le m3 aura lieu en 2026.

Pour construire et exploiter une nouvelle ligne ferroviaire, il est nécessaire de disposer d'une concession d'infrastructure octroyée par le Conseil fédéral, conformément à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), rappelle le gouvernement vaudois dans un communiqué. Les Transports publics de la région lausannoise (tl), futurs exploitants de la ligne, ont ainsi déposé auprès de l'Office fédéral des transports (OFT) une demande de concession d'infrastructure pour le m3 le 20 décembre 2024.

Le m3 reliera la gare de Lausanne au stade de la Tuilière, au théâtre de Beaulieu et au nouvel écoquartier des Plaines-du-Loup en construction (archives). Image: Etat de Vaud

Le dossier comprend des rapports et plans, qui ont pour but de montrer l'importance de desservir l'axe entre la gare et le nord de la ville (Blécherette) par une ligne de métro. Il s'agit de démontrer, par exemple, que l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, de la nature et du paysage sont pris en compte, expliquent le Canton et le tl.

Pour mémoire, le m3 reliera la gare de Lausanne au stade de la Tuilière, au théâtre de Beaulieu et au nouvel écoquartier des Plaines-du-Loup en construction et qui devrait accueillir 8000 habitants et 3000 emplois d'ici 2030. La ligne sera entièrement souterraine et à double voie.

Elle comptera six stations: Lausanne-gare, Chauderon, Beaulieu, Casernes, Plaines-du-Loup et Blécherette. A Chauderon, une importante interface de transports publics sera créée, avec notamment une liaison souterraine avec la rue de Genève et le futur tram lausannois. (sda/ats)