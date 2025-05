La lutte contre les déchets à Lausanne passe par des machines spécifiques. Image: Ville de Lausanne

Lausanne propose aux gens de piloter la flotte anti-déchets en pleine ville

Lausanne invite ses habitants à piloter ses machines de nettoyage pour sensibiliser au littering et maintenir la propreté de l’espace public.

La Ville de Lausanne invite la population à découvrir le quotidien des équipes œuvrant à la propreté de l'espace public le mardi 3 juin. Elle proposera de se mettre aux commandes de neuf engins de nettoyage à la Place Saint-François et profitera de l'occasion pour sensibiliser les passants à la problématique du littering.

«Chaque engin a une utilité bien spécifique: effacer les tags sauvages, vidanger ou nettoyer les poubelles, retirer les chewing-gums et les taches tenaces, brosser les places piétonnes et trottoirs, aspirer les déchets sauvages, nettoyer les toilettes publiques, et plus encore», écrit la Municipalité lundi dans un communiqué.

Des panneaux explicatifs présenteront les spécificités de ces machines et véhicules. Enfants comme adultes seront invités à les prendre en main.

Pas moins de 140 personnes s'activent tous les jours pour le maintien de la propreté et de la convivialité sur les 263 kilomètres de route, 131 kilomètres d'aménagements cyclables et 217 kilomètres de trottoirs de l'espace public lausannois. Elles disposent d'une centaine de véhicules et de machines spécifiques pour les aider dans leur tâche. (jah/ats)