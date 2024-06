L'initiative sur la «responsabilité environnementale» est mal partie

L'initiative «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires» a abouti en février 2023. Image: KEYSTONE

Le National se penche lundi sur l'initiative populaire des Jeunes Vert-e-s «pour la responsabilité environnementale». Toutefois, selon la commission préparatoire, le texte porterait trop fortement atteinte à la liberté économique et nuirait à la prospérité de la Suisse.

Lancée par les Jeunes Vert-e-s, l'initiative «Pour une économie responsable respectant les limites planétaires» a abouti en février 2023. Le texte exige que l'économie suisse, importations comprises, se réinsère dans les limites naturelles terrestres d'ici dix ans.

Si elle était acceptée, la Suisse serait tenue de réduire fortement les atteintes à l'environnement causées par la consommation nationale. Cette obligation s'appliquerait notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d'eau, à l'utilisation du sol et aux apports d’azote et de phosphore.

Beaucoup d'oppositions

La modification mettrait en danger la compétitivité de la Suisse, qui ferait cavalier seul sur la scène internationale, selon la commission. Le Conseil fédéral est aussi opposé à l'initiative, trouvant notamment le délai de mise en œuvre de dix ans trop rigide, ce qui aurait de lourdes conséquences pour l'économie et la société.

La commission et le gouvernement estiment en outre que diverses mesures ont déjà été prises, notamment dans le cadre de la loi sur le CO2 et de la loi sur l'électricité, soumise à votation le 9 juin, ainsi que dans les domaines de l'économie circulaire et de la biodiversité.

La gauche tentera de faire accepter l'initiative ou, tout du moins, de faire passer un contre-projet direct qui reprendrait le texte de l'initiative, mais sans aucun délai de mise en œuvre contraignant. Pour les Vert-e-s et le PS, un environnement intact est la base de toute activité économique. Le développement économique doit se faire dans le cadre restreint des ressources disponibles. (mbr/ats)