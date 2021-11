De plus en plus de personnes soutiennent la loi Covid

Deux tiers des Suisses valident l'extension du certificat Covid

Visiblement, les Suisses sont plutôt d'accord avec la politique du Conseil fédéral. Mais que pensent-ils de la vaccination obligatoire ou des tests payants? Par ici pour avoir la réponse 👇.

Plus de deux Suisses sur trois soutiennent l'extension du certificat Covid, selon un sondage de Tamedia et 20 minutes. Interrogés s'ils soutenaient la décision du Conseil fédéral d'élargir l'obligation du certificat Covid aux restaurants, musées et salles de fitness, voici ce que les sondés ont dit:

L'extension est soutenue par les sympathisants de tous les partis, à l'exception de ceux de l'UDC qui la rejettent à 61%. C'est parmi les partisans des Vert'libéraux que le soutien est le plus …