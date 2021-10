Le loup seul ou en meute pourra être abattu plus rapidement

Les meutes et les loups isolés pourront être tirés plus rapidement en cas de conflit avec des éleveurs, selon une modification d'ordonnance du Conseil fédéral.

Le nombre de loups et de meutes présents sur le territoire suisse augmente continuellement, rappelle le Conseil fédéral. Le gouvernement a adopté une modification d'ordonnance qui entrera en vigueur le 15 juillet, au début de la saison d'estivage: Les meutes et les loups isolés pourront être tirés plus rapidement en cas de conflit avec des éleveurs.

A la fin février, on recensait environ 110 loups et onze meutes. Cette expansion peut générer des conflits avec les éleveurs, notamment dans les …