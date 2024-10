Le loup isolé du Val-de-Travers a été abattu

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Voici à quoi servait la Suisse pour les anti-fascistes italiens

Sans l’aide des Britanniques et des Américains, la résistance contre les occupants allemands et fascistes aurait été vouée à l’échec. Les partisans de l’Ossola espéraient toutefois obtenir un soutien plus important.

Sans l’aide des Alliés, la résistance dans les vallées de l’Ossola n’aurait eu aucune chance. Le soutien des Britanniques et des Américains était avant tout lié à la situation géopolitique de la Suisse, Etat neutre. Cette situation changea du tout au tout à la fin de l’année 1942.