La Suisse critiquée pour sa régulation du loup

La plainte va maintenant être soumise au comité permanent de la convention. Celui-ci devrait prendre une décision lors de sa réunion début décembre, selon les organisations de protection du loup CHWolf et Avenir Loup Lynx Jura. Steiner souhaite que la Confédération reçoive un blâme et que la législation soit adaptée de manière à ce qu'elle soit conforme aux traités signés par la Suisse .

En outre, le bureau a eu connaissance du fait qu'en Suisse, des plaintes concernant la répartition des compétences entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEN) et les cantons ont été rejetées. Il a précise que la Convention de Berne devait être garantie au niveau fédéral, indépendamment de l'organisation politique des Etats signataires.

Ce sont contre ces dispositions que CHWolf a porté plainte. La Confédération a alors eu la possibilité de prendre position. Les autorités fédérales ont répondu que la régulation proactive des meutes avait pour but l'instiller aux loups survivants la crainte de l'homme et de ses activités.

Les bases juridiques pour les tirs préventifs font partie de la loi révisée sur la chasse. Elles sont entrées en vigueur en novembre 2023 pour une durée limitée. En outre, le bureau s'inquiète aussi de la manipulation présumée des données dans le but de justifier de nouveaux abattages.

Autre motif d'inquiétude: le seuil fixé par le Conseil fédéral pour le nombre de meutes en Suisse. Il est jugé «arbitraire». Ajouté au possible effet cumulatif d'une politique de régulation «politiquement motivée», ce seuil de douze meutes pourrait conduire à un abattage à grande échelle.

Seuls des graves dommages provoqués par Ysengrin peuvent conduire à des tirs de loups, rappelle le bureau de la Convention de Berne dans une lettre publiée vendredi et dont l'agence d'information Keystone-ATS a pris connaissance samedi.

Plus de «Suisse»

La présidente de CHWolf souhaite que la Confédération reçoive un blâme et que la législation soit adaptée de manière à ce qu'elle soit conforme aux traités signés par la Suisse.

La présidente de CHWolf souhaite que la Confédération reçoive un blâme et que la législation soit adaptée de manière à ce qu'elle soit conforme aux traités signés par la Suisse. Keystone

Les plus lus

Pourquoi ce champignon suisse est mortel en ce moment

Il n'est actuellement pas possible de se procurer un antidote pour l'un des champignons les plus toxiques, l'amanite phalloïde. Les cueilleurs de champignons doivent donc être particulièrement prudents et faire contrôler leurs champignons.

L'automne, Tox Info reçoit plusieurs fois par jour des appels concernant de possibles intoxications aux champignons. Le suspect le plus régulier? L'amanite phalloïde. Ce champignon blanc peut être confondu par les non-connaisseurs avec des champignons de Paris. Notons toutefois que ces derniers ont des lamelles brunes sous le chapeau alors que l'amanite phalloïde en possède des blanches.