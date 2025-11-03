bien ensoleillé
Un loup a
Image d'illustrationKeystone

Un loup retrouvé mort près d'une route suisse

Le corps de l'animal a été découvert en bord de voie dans le canton de Schwyz. Il a été transféré à l’Université de Berne pour un examen approfondi.
03.11.2025, 10:4803.11.2025, 10:48

Un loup a été retrouvé mort dimanche à proximité du viaduc d’Euthal, dans le canton de Schwyz. Les autorités présument que l'animal a été tué dans un accident de la route.

La police a été avisée dimanche matin qu'un animal mort gisait à côté de la route, indique lundi le département de l'environnement du canton de Schywz. Un garde-chasse dépêché sur place a confirmé qu’il s’agissait bien d’un loup, un mâle d'environ 30 kg.

En Romandie, le loup change de proie: «ça doit servir d'avertissement»

Le cadavre a été transféré au Centre de médecine des poissons et de la faune sauvage de l’Université de Berne pour un examen plus approfondi. Les analyses permettront de déterminer si le prédateur était déjà recensé et de clarifier les causes de sa mort. (jzs/ats)

Des loups aperçus en train de creuser des tunnels
Video: watson
L’article