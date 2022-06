Genève, Sion, Lausanne: où va-t-il faire le plus chaud ce samedi?

Ce samedi s'annonce bouillant en Suisse. L'alerte canicule a été lancée dans plusieurs régions romandes pour le week-end. Voici les températures prévues.

Jeudi et vendredi ont été torrides et ce samedi devrait être encore plus chaud, selon les prévisions de MétéoSuisse:

«Journée ensoleillée et très chaude. En plaine, minimum 15 à 19°C; maximum 32 à 34°C. Jusqu'à 36°C en Valais» MétéoSuisse

Seule ombre au tableau – et qui risque toutefois de réjouir ceux souffrant de la canicule – MétéoSuisse n'exclut pas l'apparition d'un orage en fin de journée.

«Un orage pourrait déborder sur le bassin alémanique ou le Chablais» MétéoSuisse

Mais où va-t-il faire le plus chaud?

Sion: 36°

36° Martigny: 35°

35° Vernier: 34°

34° Lancy: 34°

34° Bienne: 34°

34° Delémont: 34°

34° Porrentruy: 34°

34° Genève: 33°

33° Nyon: 33°

33° Payerne: 33°

33° Neuchâtel: 33°

33° Yverdon: 33°

33° Meyrin: 32°

32° Renens: 32°

32° Vevey: 32°

32° Aigle: 32°

32° Lausanne: 32°

32° Montreux: 32°

32° Fribourg: 32°

32° Villars-sûr-Glâne: 31°

31° Bulle: 31°

31° Vallorbe: 30°

30° La Chaux-de-Fonds: 29°

29° La Brévine: 28°

28° Evolène: 28°

La météo de ce samedi en Suisse🥵🥵 Image: capture d'écran: météosuisse

