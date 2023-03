La tempête «Mathis» frappe la Suisse avec des rafales de vent et des éclairs

Vendredi en plaine, des rafales allant jusqu'à 122 kilomètres par heure ont été mesurées. Les vents ont soufflé des arbres et provoqué des perturbations du trafic.

Plus de «Suisse»

Les conditions se sont montrées inhabituellement venteuses et orageuses au-dessus de la Suisse pour clore ce mois de mars 2023, indique le blog de MétéoSuisse.

«La tempête Mathis a circulé ce vendredi entre l'ouest des îles britanniques et le Benelux. Elle progressera en direction de l'Allemagne tout en perdant de son activité d'ici à samedi. Des rafales à plus 120 km/h ont notamment été mesurées sur les caps exposés des côtes de la Manche.» MeteoSuisse

Les vents tempétueux ont eu de sérieux impacts: Deux trains déraillent dans le canton de Berne: 15 blessés

Les vents ont atteint une vitesse de 107 km/h à Zurich, 108 km/h à Alpnach (OW) et 105 à Fahy (JU), a indiqué Météosuisse. En altitude, les bourrasques ont soufflé à 143 km/h au Säntis en Suisse orientale et à 133 km/h au Pilatus, au-dessus de Lucerne. Les experts ont mis en garde face aux risques potentiellement mortels lors de balades en forêt.

Une image satellite prise jeudi 30 mars par MeteoSuisse dans l'après-midi, qui montre le minimum dépressionnaire situé au sud-ouest de l'Irlande. meteosuisse

5000 éclairs

Entre la matinée et le milieu d'après-midi, Météosuisse a enregistré plus de 5000 éclairs en Suisse et dans les territoires voisins. Une telle activité est plutôt étonnante pour un mois de mars.

Ce sont les effets de la tempête Mathis, une dépression partie des Iles britanniques qui apporte des averses et des orages, indiquent les services météorologiques.

Les rafales ont été en maints endroits les plus fortes enregistrées depuis le début de l'hiver, a précisé Meteonews. De nouvelles intempéries avec des averses de grésil étaient encore attendues en soirée.

Arbres et branchages sur les routes

Des arbres sont tombés sur des tronçons autoroutiers, comme sur l'A1 entre Genève et Coppet (VD), ou entre Meggenhus et Rheineck (SG). Idem sur l'A3, près de l'aire de repos Fuchsberg dans le canton de Schwyz. A Uster (ZH), des marchés ont été annulés.

Le nord-est et le centre du pays ont été les plus touchés par les bourrasques. La police bernoise a déclaré à Keystone-ATS avoir reçu une vingtaine de signalements en lien avec la tempête en milieu de journée, avec notamment des branchages et des arbres tombés sur des routes et sur des voitures. Certaines entreprises de transports comme le funiculaire de Beatenbucht-Beatenberg (BE) et la compagnie de navigation du lac de Constance ont dû interrompre leur service.

La limite des chutes de neige est annoncée à 1500 m en soirée. Le week-end s'annonce pluvieux et assez froid, avec de la neige dès 1000 m mais moins de vent.

(jod/ats)