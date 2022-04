La poussière du Sahara dérivant au-dessus de la Suisse centrale près du mont Brisen et du village de Stans, dans le canton de Nidwald, en Suisse, le mardi 15 mars 2022. Image: KEYSTONE

La Suisse va à nouveau être couverte par un nuage de sable

Un nouveau nuage de sable venu du Sahara devrait à nouveau couvrir la Suisse au milieu de la semaine. Ce retour de la vie en sépia devrait induire une hausse des températures avec d'autres répercussions un peu moins réjouissantes.

Un nuage de sable va à nouveau frapper la Suisse à partir du milieu de la semaine, a annoncé, dimanche 10 avril, Meteosuisse sur son compte Twitter. Ce vent venu du Sahara et teinté de poussières ocre n'est plus aussi étranger aux Helvètes. Il avait déjà fait son apparition les 15 et 29 mars dernier.

La pluie après le beau temps

Dès mardi 12 avril, ce sirocco devrait s'accompagner de températures plus chaudes. Jusqu'à 20 degrés Celsius en plaine, précise Meteosuisse sur son blog. Toutefois, cela implique d'autres conséquences:

«A partir de mercredi, de l’air plus humide et instable fera augmenter l’instabilité. Un front froid dans la nuit de jeudi à vendredi pourrait amener quelques précipitations. De l’air plus sec entraîné dans un courant de bise pourrait diminuer le risque d’averses.» Meteosuisse

Mais l’influence de ces poussières sur l’ensoleillement étant incertaine, les prévisions pour le week-end de Pâques restent encore à préciser, selon Meteosuisse.

Bien que ce troisième épisode poussiéreux de l'année 2022 puisse donner l'impression d'une fréquence plus importante de ce type d'événements, le vent saharien est un phénomène relativement habituel au printemps. Pour Meteosuisse, «bien qu’il y ait eu plusieurs épisodes importants en 2021 et 2022, cela ne signifie pas qu’ils deviennent plus fréquents.» (mndl)