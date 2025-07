Le nouveau budget de l'UE implique la Suisse

Les inondations au Texas ont fait plus de 100 morts

Marseille touchée par un feu de forêt, l'aéroport et la gare fermés

La proposition de la Commission va maintenant être soumise au Parlement européen et au Conseil. Les Etats membres doivent approuver le budget à l'unanimité. Les négociations entre les institutions européennes devraient durer deux ans. (mbr/ats)

Selon la présidente de la Commission, il est également prévu d'augmenter les fonds destinés au programme de formation et de mobilité Erasmus+. Le programme disposerait désormais de 40,8 milliards d'euros. La Suisse prévoit de s'associer au programme à partir de 2027.

Les plans budgétaires de la Commission européenne ont également des répercussions sur la Suisse. L'autorité bruxelloise prévoit plus d'argent pour le programme de recherche Horizon Europe et d'éducation Erasmus+. Elle veut par ailleurs imposer une taxe sur les grandes entreprises, qui concernerait également les firmes helvétiques.

