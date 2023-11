Des températures plus fraîches, un contact rapproché et peu de masques ne favorisent pas les infections dans le pays. Image: keystone

Voici à quel point la Suisse est malade en ce moment

Ces dernières semaines, tout le pays semble avoir eu le rhume, la grippe ou la toux. Les chiffres officiels viennent conforter ce sentiment. Mais est-ce le Covid? Réponses.

Cet automne, nous avons tous été malades au moins une fois. Toux, rhume, grippe ou même Covid - rares sont ceux qui semblent avoir été épargnés. Mais est-ce vraiment le cas ou n'est-ce qu'un sentiment?

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'augmentation des consultations pour des affections de type grippal cette saison est comparable à l'évolution des trois dernières années. Celles-ci restent toutefois supérieures aux valeurs pré-pandémie.

La semaine dernière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré onze consultations pour des symptômes similaires à ceux de la grippe pour 1000 consultations médicales. Cela représente environ 64 consultations pour 100 000 habitants. Par rapport à la semaine précédente, les symptômes pseudo-grippaux ont légèrement augmenté. On comptait alors 48 consultations pour syndrome pseudo-grippal pour 100'000 habitants.

Pas encore de vague de maladie

On ne peut toutefois pas encore parler d'une vague de maladie d'un point de vue épidémiologique. Pour cela, il faudrait atteindre 68 consultations pour 100 000 habitants. Avec 64 rendez-vous pour 100 000 habitants, nous n'en sommes toutefois pas très loin. Les statistiques ne donnent cependant pas de chiffres précis sur le nombre de personnes réellement malades. D'autant plus que les personnes malades ne vont pas toutes chez le médecin, loin de là.

Mais qu'est-ce qu'une «maladie pseudo-grippale»? En règle générale, une forte fièvre (plus de 38°C) survenant soudainement et accompagnée de toux, de maux de tête, de douleurs dans les membres ou dans la gorge. La semaine précédente, l'incidence la plus élevée a été observée dans le groupe d'âge des 0 à 4 ans, suivi de près par les 15 à 29 ans.

D'une part, les températures basses influencent la probabilité d'être infecté par une infection respiratoire. D'autre part, les gens passent plus de temps à l'intérieur en automne. La proximité physique avec les autres facilite la transmission de gouttelettes infectieuses.

Situation de Covid «sous contrôle»

Le Covid pourrait également être l'une des raisons de l'augmentation des consultations médicales. Un coup d'oeil sur le tableau de bord Covid de la Confédération montre que tant le nombre de cas que les hospitalisations sont repartis légèrement à la hausse ces derniers jours. Mais à un niveau nettement plus bas que les années précédentes.

Développement du Covid en Suisse en 2023 Cas confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants; moyenne sur 14 jours (bleu foncé) et cas déclarés (bleu clair). Image: covid19.admin.ch

Selon le plus haut médecin cantonal suisse, Rudolf Hauri, les chiffres du coronavirus devraient continuer à augmenter dans les semaines à venir. «C'est le début d'une petite vague», a-t-il déclaré mercredi dans une interview au Blick. Il est encore trop tôt pour dire si la vague prendra de l'importance. Mais une surcharge du système de santé ne se dessine pas:

«Actuellement, nous maîtrisons la situation»

Il recommande toutefois à toute personne souhaitant se protéger et protéger les autres de porter un masque à l'intérieur et lors de rassemblements de personnes. Cela aide à échapper au Covid, mais aussi à la grippe et aux refroidissements.

