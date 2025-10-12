assez ensoleillé14°
Dix-huit policiers ont été blessés lors de violents heurts à Berne

Eine Passantin fotografiert die &quot;Free Gaza&quot; Sprayereien am Tag nach der nicht bewilligten Demonstration fuer Gaza, am Sonntag, 12. Oktober 2025 in Bern. Bei der Demonstration kam es zu Aussc ...
La manifestation non autorisée de samedi à Berne a dégénéré en affrontements violents. Dix-huit policiers ont été blessés, dont quatre hospitalisés, après des attaques au mobilier urbain et à des engins pyrotechniques.
12.10.2025, 14:3512.10.2025, 14:35

Dix-huit policiers ont été blessés samedi lors de la manifestation pro-Palestine en ville de Berne, a annoncé dimanche la police bernoise. La mobilisation, non autorisée, a été marquée par des émeutes massives.

Quatre policiers ont dû être transportés à l'hôpital pour un contrôle médical, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse. Les équipements de protection ont permis d'éviter le pire.

Ça a dégénéré à Berne

Les manifestants avaient tenté plusieurs fois de franchir les barrages policiers. Selon la police, les forces de l'ordre ont été attaquées avec du matériel de chantier, du mobilier, des pierres, des extincteurs, des engins pyrotechniques et des lasers. En riposte, la police a utilisé des lances à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Au total, 536 personnes ont été contrôlées dans les locaux de la police puis expulsées. Une personne arrêtée faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

La police estime encore que certaines des personnes contrôlées doivent s'attendre à être poursuivies. (tib/ats)

