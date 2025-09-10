bien ensoleillé18°
ESH Médias relance la presse locale dans le Nord vaudois

Un média débarque en Romandie pour chasser sur les terres de 24 Heures

Après la disparition de La Région, ESH Médias (Arcinfo, Le Nouvelliste, La Côte) lance un nouvel hebdo à Yverdon pour couvrir l’actualité locale.
10.09.2025, 18:5610.09.2025, 18:56
Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média Le Nord Vaudois basé à Yverdon-les-Bains (VD). Le journal paraîtra une fois par semaine. Le premier numéro sortira de presse le 7 novembre.

Le nouveau titre sera tiré à 48 000 exemplaires et couvrira plus de 70 communes, soit un bassin de population d'environ 100 000 personnes. Il sera publié tous les vendredis sur abonnement, avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi.

Jean-Philippe Pressl-Wenger, Redacteur en chef du nouveau journal &quot;Le Nord vaudois Hebdo&quot; pose ce mercredi 10 septembre 2025 a Yverdon-les-Bains. La premiere edition du Nord vaudois Hebdo, a ...
Jean-Philippe Pressl-Wenger.Keystone

Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de La Région, reste en place et assurera la rédaction en chef. Il sera accompagné de deux journalistes, venant également de La Région. Une équipe de pigistes complétera le dispositif, a déclaré Sébastien Hersant, directeur général du groupe ESH Médias, à Keystone-ATS.

Retrouver une voix locale

La rédaction s'attèlera à remplir trois missions principales: traiter l'actualité locale, faire rayonner cette région dynamique et soigner la proximité avec le lectorat. Et ceci, aussi bien dans les agglomérations qu'au cœur des villages, selon un communiqué.

Interrogé sur les motivations du groupe à créer un nouveau média, Sébastien Hersant s'est dit «convaincu du rôle et de l'importance de la presse locale. L’arrêt du journal La Région menaçait de laisser le district sans voix médiatique, dans un contexte où le quotidien 24 Heures couvre de moins en moins l'actualité régionale», a-t-il observé.

Logique industrielle

Du point de vue économique, ESH Médias couvre une partie importante de la Suisse romande, des portes de Genève jusqu'à Neuchâtel. «Il y a une vraie logique industrielle à couvrir cette région et à créer des synergies avec le groupe», a-t-il poursuivi, soulignant que la presse locale peut être un modèle économique pérenne.

«Il s'agit d'un projet super motivant pour les équipes d'ESH Médias. La création d’un titre en cette période compliquée pour la presse est également un signal pour l'ensemble du secteur», a-t-il estimé. Le nouveau journal sera imprimé par le Centre d’impression romand (CIR) à Monthey, propriété du groupe.

Tarifs postaux

A mi-juillet, c'est une hausse des tarifs postaux qui avait poussé le Conseil d'administration de La Région à licencier l'ensemble de son personnel, soit 19 emplois (14 équivalents plein temps – EPT). La société, surrendettée, disait encore vouloir tout faire pour trouver une solution et sauver le titre.

Basée à Yverdon-les-Bains, La Région paraissait lundi, mardi, mercredi et vendredi sur abonnement, ainsi que le jeudi en tout-ménage à environ 46 000 exemplaires. Elle avait été fondée en 2007.

La Ville d'Yverdon-les-Bains avait expliqué alors qu'elle était en mesure d'augmenter sa présence publicitaire dans un média local, mais qu'elle ne pouvait pas compenser le déficit structurel annoncé.

ESH Médias a été créé au début des années 2000 par la patron de presse français Philippe Hersant. Celui-ci assure toujours la présidence du groupe, tandis que son fils Sébastien est le directeur général depuis début 2024. Outre ArcInfo, La Côte et Le Nouvelliste, la société édite le Journal de Cossonay, le Journal de Sierre et la Gazette de Martigny. (jah/ats)

Révolte au Népal
L’article