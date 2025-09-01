assez ensoleillé16°
20 minutes présente sa nouvelle structure

La nouvelle rédaction en chef de 20 minutes.
La nouvelle rédaction en chef de 20 minutes. En bas à droite: le romand Côme Gallet.20 minutes

Une nouvelle rédaction «nationale» est active dès lundi à 20 minutes. Un de ses buts? «Regrouper les forces». La Suisse romande y sera représentée.
01.09.2025, 09:1301.09.2025, 09:13
Plus de «Suisse»

La réorganisation éditoriale des journaux gratuits 20 minutes et 20 minuten est effective depuis ce lundi. Ancienne rédactrice en cheffe de la version alémanique, Désirée Pomper prend la direction éditoriale pour l'ensemble de la Suisse alors que Côme Gallet représentera la Suisse romande au sein de la rédaction en chef nationale.

Cette réorganisation doit permettre de «traiter des thèmes à l'échelle nationale et de regrouper les forces», écrit 20 minutes dans un communiqué. Cette nouvelle organisation est due à la refonte des deux gratuits, annoncée en juin. Suite à une décision de l'éditeur TX Group, les deux gratuits se concentreront uniquement sur le numérique et abandonnent l'édition papier dans toute la Suisse.

Ancien responsable du site internet et de la vidéo, Côme Gallet travaille à 20 minutes depuis 2011. Avant cela, il a notamment été journaliste à l'AFP, au Nouvel Obs ou au Parisien. Au sein de la rédaction de Lausanne, François Schlatter et Lauriane Chautems prendront d'autres fonctions de cadre à compter du 1er janvier 2026, précise le communiqué.

Philippe Favre, rédacteur en chef depuis la création de 20 minutes en 2006, est désormais directeur Romandie. A ce titre, il est responsable de la direction du site de Lausanne, soutient désormais les activités commerciales romandes et s’occupe de la collaboration opérationnelle. Il devient également co-responsable du développement de l'offre de lematin.ch.

(ats/acu)

