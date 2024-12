Le canton de Berne restera sur le réseau X

Le canton de Berne maintiendra pour l'heure sa présence sur la plateforme X, faute d'alternative équivalente. Il entend ainsi continuer à informer les journalistes, les politiciens, les partis ou les observateurs politiques de manière rapide et ciblée.

Plus de «Suisse»

Image: NurPhoto

Le Conseil-exécutif bernois a fait cette mise au point en réponse à une question de la députée socialiste Maurane Riesen. L'élue de La Neuveville voulait savoir si le canton envisageait de suivre les organisations, les entreprises ainsi que les «centaines de milliers» de personnes qui ont quitté le réseau social d'Elon Musk.

La députée explique cet exode par le manque de lutte contre la désinformation sur cette plateforme. La Chancellerie d'Etat bernoise constate qu'X a certes perdu de son importance dans le dispositif de communication du canton, mais ajoute que les publics cibles continuent d'en faire une utilisation «assidue et fréquente».

Dans sa réponse publiée récemment, le gouvernement rappelle que la Chancellerie utilise à l'heure actuelle Instagram, Facebook, Youtube et X dans son dispositif d'information du canton sur les réseaux sociaux.

De plus en plus d'utilisateurs désertent le réseau X, car ils ne se reconnaissent plus dans les valeurs véhiculées par la plateforme. La conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider avait annoncé son retrait en novembre, évoquant une incompatibilité entre le réseau et la culture du débat. (ats/vz)