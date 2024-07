Un grand portail d'info suisse a été bloqué par Fedpol

On espère pour nos camarades journalistes qu'ils n'ont pas été trop entravés dans leur travail pendant le blocage (et que leurs lecteurs sont venus sur watson <3 sans rancune les confrères, et bon retour dans le monde des vivants!).

Pourquoi le crack et la coke explosent en Suisse

La consommation de cocaïne a fortement augmenté en Suisse et le crack est même de plus en plus présent dans les lieux publics. Faudrait-il instaurer une distribution réglementée? La réponse de Philip Bruggmann, addictologue.

Docteur Bruggmann, vous êtes médecin-chef au centre de traitement des addictions Arud. Depuis quelques mois, les médias parlent d'une hausse de la consommation de cocaïne à travers le pays. Quelle est la dangerosité de cette pratique?

Philip Bruggmann: Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, la consommation de cocaïne est physiquement nocive et d'autre part, elle comporte un risque de dépendance. Les conséquences physiques sont particulièrement importantes si l'on a des antécédents, par exemple de tabagisme, ou si l'on est âgé. La quantité joue également un rôle - plus on prend de cocaïne en une fois, plus le risque d'attaque cérébrale ou d'infarctus du myocarde est élevé.