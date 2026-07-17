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De violents orages ont fait des dégâts en Suisse

À Illnau-Effretikon (ZH), la tempête a laissé des traces particulièrement importantes jeudi soir.
Les intempéries ont laissé des traces à Illnau-Effretikon (ZH).Image: brk news

De violents orages ont fait des dégâts en Suisse

La Suisse a connu inondations et chutes d'arbres la nuit dernière. Des secteurs du Montreux Jazz Festival ont dû être temporairement évacués dans la soirée.
17.07.2026, 06:5717.07.2026, 06:57

En Suisse, des intempéries violentes ont de nouveau touché certaines régions jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans le canton de Zurich, les pompiers ont dû intervenir à 268 reprises, selon un décompte des secours zurichois sur la plateforme X.

La plupart des interventions concernaient des infiltrations d'eau dans des bâtiments et des arbres tombés. Selon SRF Meteo, plus de 26 000 éclairs ont été recensés jusqu'à 23h00, et des pluies torrentielles se sont abattues par intermittence.

Vaud déplore quelques dégâts après l’orage

C'est à Winterthour/Seen que les précipitations ont été les plus importantes. Environ un tiers des précipitations habituellement enregistrées sur l'ensemble du mois de juillet y est tombé en une seule soirée.

Evacuations au Montreux Jazz Festival

En raison d'un orage jeudi soir, le Montreux Jazz Festival a par précaution dû momentanément fermer et évacuer les espaces extérieurs, ainsi que les structures éphémères peu après 20h00. Toutes les activités avaient toutefois pu reprendre à 21h23.

Des grêlons sont également tombés par endroits, de la Suisse centrale jusqu'à Winterthour. (jzs/ats)

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