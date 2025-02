La grisaille pèse sur la ville de Berne. Image: KEYSTONE

Météosuisse a inventé un nouveau style de temps

La météo des prochains jours ne servira à rien, selon les experts. Pas de soleil, ni de neige, même pas de pluie pour satisfaire les paysans. Juste de la grisaille hivernale. Cela a au moins eu le mérite d'inspirer Météosuisse.

Vous avez le blues de l'hiver? Le temps est pourri? Vous attendez la neige qui n'arrive pas, il ne fait pas vraiment beau et un brouillard glaçant pèse sur votre quartier? La morosité guette.

Météosuisse a trouvé un terme pour définir la météo qui devrait nous suivre cette semaine: le temps «inutile». Dans un récent billet de blog quelque peu caustique, l'organisme revient sur ce nom:



«Nous allons ainsi nous pencher sur un concept au fondement scientifique hautement discutable: le type de temps "inutile» Météosuisse

Décidément inspiré, l'auteur du blog poursuit:

«Encore faut-il définir l’utilité en matière de météo: utile à l’économie (prioritaire, bien entendu), au moral de la population (essentiel), à celui des météorologues (négligeable, mais cela dépend des points de vue)?»

Alors, le temps inutile, c'est quoi?

Voici donc les critères du temps «inutile», selon les experts de la Confédération:

Il ne remonte pas le moral: il ne fait pas beau. On ne voit pas le ciel et le soleil ne perce pas le brouillard. L'air est froid et humide, ce qui dissuade d'aller faire une agréable balade. Il n'y a pas de jolie neige.

il ne fait pas beau. On ne voit pas le ciel et le soleil ne perce pas le brouillard. L'air est froid et humide, ce qui dissuade d'aller faire une agréable balade. Il n'y a pas de jolie neige. Il n'aide pas l'économie: il ne pleut pas sur les surfaces agricoles, il ne neige pas sur les remontées mécaniques. Il ne fait pas assez froid pour tuer les vermines. L'absence de vent et de soleil empêche les éoliennes et les panneaux solaires de fonctionner.

il ne pleut pas sur les surfaces agricoles, il ne neige pas sur les remontées mécaniques. Il ne fait pas assez froid pour tuer les vermines. L'absence de vent et de soleil empêche les éoliennes et les panneaux solaires de fonctionner. Il ne passionne ni les foules ni les météorologues: un orage ou la grêle, c'est embêtant, mais intéressant. Le temps inutile, c'est boring.

Temps inutile sur le lac. Image: KEYTONE

Bref, le temps inutile, c'est la grisaille déprimante où il ne se passe rien et qui ne sert à rien, et qui nous empêche de faire quoi que ce soit de productif, pour l'individu comme pour la société.

«Pas de vraies précipitations qui pourraient mécontenter certains, en réjouir d’autres» Météosuisse

Ça vous donne envie de vous balader, ça? Keystone

Peut-être, au mieux, est-ce l'excuse idéale pour tous les flemmards et autres pandas d'intérieurs qui préfèrent se la couler douce sous la couette, un bon chai latte dans les mains.

