Un peu partout (ici à Bâle), les fontaines urbaines ont fait office de source de rafraichissement Image: Keystone

Des records de chaleur ont été battus en Suisse ce week-end, voici où

La Suisse a enregistré samedi des records historiques de chaleur pour un mois de juin, avec 39 degrés mesurés à Bâle et à Beznau. Le retour à la normale est attendu dès lundi.

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Il a fait très chaud ce week-end en Suisse. Des records de températures ont été battus samedi: le mercure a notamment atteint 39 degrés à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour le mois de juin en Suisse. Les températures diminueront réellement à partir de lundi.

Les niveaux de danger de canicule de niveau 4 et 3 sont maintenus dimanche en Suisse, indique l'Office fédéral de météorologie (MétéoSuisse).

Dans la nuit de samedi à dimanche, des orages et des averses sont tombés dans les Alpes et Préalpes, avec entre 10 et 30 mm de pluie. Les températures nocturnes ne sont pas pour autant descendues, il faisait par exemple 18,7°C à Payerne (VD) dimanche à 07h00, 23,9°C à Bâle/Binningen à 06h30 et 24°C à 06h00 à Neuchâtel.

Retour sous les 25°C

«L’arrivée d’une masse d’air plus fraîche va faire descendre les températures», explique dimanche MétéoSuisse à Keystone-ATS. Ce front froid arrive de l’ouest et doit traverser la Suisse entre dimanche après-midi et lundi matin.

Les températures seront en baisse réellement à partir de lundi vers la mi-journée, lorsque le front froid aura amené de l’air plus frais dans notre région, note MétéoSuisse.

Les alertes canicules seront levées lundi au Nord des Alpes et en Valais, indique MétéoSuisse. L’un des critères qui permettant de mettre fin à ces avertissements est la température moyenne journalière. «Dès que celle-ci dépasse 25 degrés, nous considérons qu’il y a une vague de chaleur. Dès lundi, ce seuil de 25°C ne sera plus atteint», explique le bulletin fédéral.

Records de températures

Samedi, des records absolus de températures ont été enregistrés dans 19 stations de mesure en Suisse, notamment à Bâle/Binningen, Delémont et Neuchâtel.

Le mercure est monté jusqu'à 39°C à Bâle/Binningen et à Bernau (AG). Cette température constitue un nouveau record national de chaleur pour un mois de juin. Un record battu pour la troisième journée consécutive. A Bâle, des participants à la fête fédérale de yodel tentaient de se rafraîchir en chantant dans les fontaines de la ville, a constaté Keystone-ATS.

D'autres stations ont battu un record de chaleur pour un mois de juin. Il a notamment fait 38,1 degrés à Payerne (VD), 37,4 à Genève, 36,8 à Sion, 36,1 à Berne/Zollikofen et 36 degrés à Lucerne.

Dimanche, les températures restaient élevées. Vers 15h00, le mercure affichait 37,2°C à Beznau (AG), 37°C à Würenlingen (AG) et 36,9°C à Leibstadt et Buchs/Aarau, selon Météosuisse. En Suisse romande, il faisait 36,5 à Payerne (VD) et 35,9 à Genève/Cointrin.

Accidents de baignade

La température de l'Aar a aussi atteint des sommets. Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), 24,1 degrés ont été enregistrés samedi à la station de mesure de Berne-Schönau.

De nombreuses personnes se sont rafraîchies dans les rivières et les lacs, mais plusieurs accidents ont eu lieu ce week-end. Samedi, dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé alors qu'il nageait. En Argovie, un homme a perdu la vie dans le Rhin et une personne a été sauvée in extremis, avait annoncé samedi matin la police cantonale argovienne.

Par ailleurs, un homme a été porté disparu samedi dans la Reuss à Gebenstorf (AG). Dimanche, un homme a également été emporté par le courant après un saut dans l'Aar à Windisch (AG). (sda/ats)