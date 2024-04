Il risque de «pleuvoir du sang» en Suisse

Depuis quelques jours, l'air est plein de cette poussière rouge du Sahara. Si le phénomène va toucher à sa fin, ses conséquences sont nombreuses en Suisse comme jusqu'en Amérique du Sud.

Plus de «Suisse»

Ces dernières semaines, les présentateurs météo n'ont eu que ces mots à la bouche: la poussière du Sahara. Depuis des jours, elle nous hante, provoquant une mauvaise visibilité, une lumière jaunâtre et des couches de nuages. C'est particulièrement agaçant en ces premières journées de printemps, qui s'avèrent brumeuses. Voici ce que cela donne sur une carte météo:

De l'Afrique du Nord à l'Europe en passant par la Méditerranée: le parcours de la poussière du Sahara. Image: eu/copernicus

Les météorologues s'attendent à ce que le pic provisoire de poussière dans l'air se situe entre lundi après-midi et mardi matin. Seuls les Grisons seront épargnés, comme l'indique MeteoNews dans un communiqué. En plaine, voici à quoi cela va ressembler dans les prochaines heures:

La poussière du Sahara plonge la région de La Dôle (VD) dans une lumière jaunâtre. Image: roundshot/meteonews

Mais cela va bientôt se calmer. La poussière du Sahara va être éliminée par l'air froid qui passera mardi, selon les services météorologiques. Dans l'est de la Suisse, il pourrait même y avoir quelques «pluies de sang». Cette dernières est due à la coloration rougeâtre de la pluie, principalement causée par des précipitations contenant des poussières sahariennes.

Lorsque la poussière du Sahara et les précipitations se rencontrent, il en résulte des «pluies de sang». Image: meteoschweiz

Que ceux qui en ont marre de cette lumière orangée se réjouissent: à partir de mardi, tout sera fini. En revanche, il fera à nouveau plus froid. Après tout, on ne peut pas tout avoir.

Les effets de la poussière du Sahara

En cas de forte concentration de poussière du Sahara, l'air devient très opaque. La lumière peut même prendre une couleur jaunâtre à orangée. Mais n'ayez crainte, des études ont démontré que la poussière du Sahara est bien plus inoffensive que les particules fines émises par la circulation.

La poussière du Sahara est bien plus nocive pour les glaciers. En effet, si les grains recouvrent les couches de glace, moins de lumière est réfléchie et plus de chaleur est absorbée. Cela entraîne une fonte accrue des glaciers. Les experts craignent donc que le recul des glaciers, qui a été terrible l'année dernière, soit cette année encore plus important que prévu.

La poussière du Sahara favorise la fonte des neiges, ce qui nuit particulièrement aux glaciers. Image: keystone

La poussière du Sahara est toutefois bénéfique outre-mer. Sans elle, la forêt amazonienne n'existerait pas dans sa forme actuelle. En effet, les minéraux du désert fertilisent le sol de la forêt tropicale, autrement pauvre en substances nutritives. La poussière freine également la formation d'ouragans:

«Le voile de la poussière du Sahara réfléchit et absorbe la lumière du soleil, ce qui refroidit la surface de la mer et prive les ouragans en formation de l'énergie nécessaire. Ainsi, lorsque la poussière du Sahara est abondante, les ouragans puissants sont rares.»

(leo)

Traduit et adapté par Tanja Maeder