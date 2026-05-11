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Météo en Suisse: 2 scénarios pour le week-end de l’Ascension

Deux scénarios météo se préparent pour le week-end de l’Ascension en Suisse

Après les fortes pluies du début de semaine, la Suisse pourrait connaître une fin de semaine fraîche, humide et parfois presque hivernale. On fait le point.
11.05.2026, 14:5311.05.2026, 16:53

Après un début de semaine marqué par la pluie et un net refroidissement, le temps pourrait encore réserver quelques surprises pour le week-end prolongé de l’Ascension. Lundi, MétéoSuisse évoque deux scénarios météo encore possibles pour la fin de semaine.

On fait le point
Scénario 1Scénario 2Et avant ça?

Scénario 1

Le premier scénario est le plus hivernal. Selon les prévisionnistes, la dépression remonterait vers les Alpes avant de poursuivre sa route en direction de l’Adriatique. Dans cette configuration, la Suisse se retrouverait directement exposée à des précipitations importantes entre vendredi matin et samedi matin.

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Scénario 1.Image: météosuisse

Conséquence: les températures chuteraient davantage et la limite pluie-neige pourrait redescendre en moyenne montagne. MétéoSuisse estime qu’une couche de neige fraîche serait probable au-dessus de 1000 à 1500 mètres selon les régions. En plaine aussi, l’ambiance s’annoncerait très automnale pour une mi-mai, avec des maximales qui auraient de la peine à dépasser les 10°C vendredi.

Scénario 2

Le deuxième scénario est un peu moins spectaculaire. La dépression se creuserait plus à l’ouest avant de descendre vers le sud de la France puis la Corse. Dans ce cas, la Suisse resterait en marge des précipitations les plus actives.

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Scénario 2.Image: météosuisse

Le pays connaîtrait malgré tout un temps instable, mais davantage sous la forme d’averses intermittentes alternant avec quelques éclaircies. L’air serait également un peu moins froid que dans le premier scénario.

Et avant ça?

Ce lundi, les météorologues ne privilégiaient pas clairement l’une ou l’autre évolution. Une chose semble toutefois acquise: le pont de l’Ascension devrait rester frais et loin des températures estivales parfois observées à cette période.

Avant cette nouvelle dégradation, une accalmie est encore attendue mardi et mercredi après les fortes pluies de ce lundi. Jusqu’à 50 mm de précipitations sont tombés ou sont attendus localement sur certaines régions du pays. (jah)

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