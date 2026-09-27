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Voici les prévisions MétéoSuisse de cette semaine en Romandie

MétéoSuisse prévoit une semaine chaude avant un gros changement
La Suisse romande a vécu un mois de septembre très chaud.Image: montage watson

Ce changement météo va faire perdre près de 10°C à la Suisse romande

L'automne attend encore un peu. La Suisse romande va connaître un début de semaine particulièrement chaud pour la saison, avec des températures pouvant atteindre 28°C en plaine. Le temps devrait toutefois nettement se dégrader à partir de jeudi.
27.09.2026, 15:5927.09.2026, 15:59

Après un week-end estival et radieux, la situation météorologique va évoluer cette semaine. Lundi s'annonce encore bien ensoleillé, malgré quelques voiles nuageux arrivant par l'ouest au fil de la journée. Les températures maximales seront comprises entre 24°C et 28°C en plaine, selon les prévisions de MétéoSuisse. En montagne, l'isotherme du 0°C se situera autour de 4000 mètres.

Mardi restera très chaud pour la saison, avec à nouveau jusqu'à 28°C. Le soleil devra toutefois composer avec des voiles nuageux parfois denses. Mercredi, le scénario sera similaire, avec un maximum de 26°C et davantage de nuages durant la deuxième partie de journée.

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La météo en Suisse romande va changer

Le changement arrivera, jeudi, pour célébrer le premier jour d'octobre, après un mois de septembre particulièrement chaud et sec. Meteonews qualifie notamment cette fin du mois de septembre de «tout à fait exceptionnelle». Jeudi, le ciel deviendra donc souvent nuageux et quelques précipitations progresseront depuis l'ouest. Elles devraient rester faibles en plaine, mais le thermomètre ne dépassera plus 22°C.

Vendredi, quelques éclaircies devraient revenir, mais des précipitations résiduelles resteront possibles le matin, puis des averses en montagne l'après-midi. Maximum attendu: 21°C.

La météo en Suisse romande perdra 10 degrés en une semaine
Les prévisions de MétéoSuisse pour ces prochains jours.Image: capture d'écran météosuisse

La prévision devient plus incertaine pour le week-end. Samedi pourrait rester assez ensoleillé avec 21°C, tandis que dimanche s'annonce plus frais, avec 19°C au maximum et quelques averses possibles. Ce sera donc une différence de températures de près de 10°C d'un week-end à l'autre.

Pour la semaine suivante, une dépression pourrait se former sur l'Europe occidentale après un début de période encore sous influence anticyclonique, note MétéoSuisse. Le temps deviendrait alors plus nuageux et humide, avec des maximales comprises entre 16°C et 21°C. (hun)

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