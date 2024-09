Les premières neiges devraient arriver cette semaine, en particulier en montagne. Image: shutterstock

Un «air polaire» se dirige sur la Suisse et promet la neige

On peut ranger les shorts et sortir le duvet, le temps va se gâter ces prochains jours.

Si l'on pouvait encore passer la journée de samedi en toute tranquillité en maillot de bain, le dimanche s'est plutôt montré sous un jour plus automnal. Selon les prévisions météorologiques, cela devrait se poursuivre cette semaine, jusqu'à ce que l'air polaire en rajoute une couche mercredi.

Lundi, la pluie était forte dans de nombreuses régions, notamment en Suisse romande. Grâce au foehn soufflant du nord, le Tessin profitait cependant encore d'un temps ensoleillé avec des températures pouvant atteindre 27 degrés par endroit. Et ce mardi, le soleil réapparaît dans le nord que mardi, ainsi que sur l'arc lémanique, mais c'est temporaire.

Puis l'air polaire arrive

A partir de mercredi, ça se gâte, un front froid nous atteindra avec de fortes pluies sur la majeure partie de la Romandie. Les températures maximales resteront inférieures à 20°C et diminueront encore au cours de la semaine:

«Avec l'afflux croissant de masses d'air d'origine polaire, la limite des chutes de neige s'abaissera alors dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord à environ 1500 mètres, c'est-à-dire à des altitudes moyennes.» MeteoNews

A partir de jeudi, nous nous trouverons dans la zone d'un creux d'altitude dans l'air polaire. Le zéro degré fera son apparition au Col du Marchairuz, tandis que nous aurons des températures largement négatives en haute altitude.

En plaine, on atteindra alors à peine 13°C. A partir de vendredi, cette situation sera encore renforcée par une dépression d'altitude au-dessus de l'Adriatique. Là encore, «de nouvelles chutes de neige sont attendues jusqu'à moyenne altitude», selon MeteoNews. En montagne, on peut attendre entre 10 à 40 centimètres de neige.

Septembre trop chaud jusqu'à présent

Par rapport à la moyenne pluriannuelle, nous avons eu jusqu'à présent nettement trop chaud en septembre. En particulier dans le nord et l'est de la Suisse, nous avons dépassé la norme de plus de quatre degrés.

Dans le sud ainsi que dans l'ouest de la Suisse, le mois de septembre n'a été que légèrement trop chaud. Image: meteonews

Cet excédent devrait toutefois se résorber de plus en plus rapidement au cours de la semaine. Les services météorologiques estiment qu'après cette phase de froid, nous devrions à nouveau évoluer à peu près dans la moyenne. (leo)

